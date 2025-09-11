Pandeportes presenta presupuesto 2026: millones en inversión, funcionamiento y subsidios a federaciones deportivas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta para el período fiscal 2026, cifrada en B/.160 millones.

De este monto, B/.57.2 millones se destinarán a funcionamiento y B/.102.9 millones a inversión, en un contexto donde Panamá se prepara para albergar los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Traslado de partida aprobado

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, inició la sesión sustentando el traslado de partida por B/.7.8 millones que finalmente fue aprobado.

Entre ellas destacan el estadio Roberto Mariano Bula y el Complejo Deportivo de Palmas Bellas en Colón, la cancha sintética de Llano Tugrí en la Comarca Ngäbe Buglé, el estadio de fútbol de Volcán en Chiriquí, el Polideportivo de El Chorrillo en la capital, el gimnasio Olmedo Sáenz en Herrera y el estadio Rico Cedeño en Chitré. También se beneficiarán nueve instalaciones deportivas en los distritos de Natá, Olá y La Pintada en Coclé.

Ordóñez defendió el avance de la ejecución presupuestaria del año en curso, criticada por algunos diputados. Cerca de 50 millones de dólares están en contención del gasto, y eso hace que la ejecución pase de un 45% a un 78% real.

Vistas 2026

El director de Pandeportes subrayó que el anteproyecto original para 2026 era de 221.2 millones, pero la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo la cifra a 160 millones, lo que representa una diferencia de 61.1 millones de dólares.

Del total propuesto para 2026, cerca de 23 millones se asignarán a federaciones deportivas. En el área de inversión, 18% del presupuesto (unos 19 millones) se dirigirá a la rehabilitación de centros deportivos, la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud y el equipamiento de instalaciones.

Desglose por provincias

En Bocas del Toro (2% de la inversión), se invertirá 1 millón en la segunda fase de la Ciudad Deportiva de Changuinola.

Para Coclé (8%), se incluyen 400 mil dólares para el mantenimiento del estadio Remón Cantera y 2 millones para el nuevo estadio 15 de Diciembre en Aguadulce, además de otros proyectos menores.

En Colón (13%), destacan 5 millones para culminar el estadio Roberto Mariano Bula, 3 millones para el Armando Dely Valdés y 2 millones para el gimnasio Panamá Al Brown. Se eliminó la construcción del Jaime Vélez.

Chiriquí (10%) recibirá recursos para el estadio de fútbol de Volcán, el estadio Carlos Alvarado Mazola, el estadio de San Vicente y la rehabilitación de Los Naranjos.

En Darién, se destinará 1 millón para el estadio provincial de Metetí. Ordóñez admitió una deuda pendiente con esta provincia en materia deportiva.

Para Herrera, se asignan 2.5 millones al estadio Rico Cedeño, 800 mil al Claudio Nieto y 3 millones al complejo Olmedo Sáenz. El estadio de fútbol de Los Milagros solo recibirá 50 mil.

En Los Santos, se eliminaron los mantenimientos de las piscinas de Las Tablas y La Villa. Ordóñez fue crítico al señalar que en Panamá no hay piscinas sino huecos con agua, denunciando el abandono en la natación. Las Tablas recibirá 1 millón para el Polideportivo contiguo al estadio Roberto Flaco Bala Hernández y 700 mil para rehabilitar el Olmedo Solé.

La provincia de Panamá concentra el 32% de la inversión. Se eliminó la rehabilitación del edificio del Centro de Medicina Deportiva y dormitorios de la piscina Eileen Coparropa.

Sin embargo, se incluyen proyectos como la cancha de fútbol sala en Villa Lucre, el polideportivo de El Chorrillo, el Centro de Alto Rendimiento en Llano Bonito y rehabilitaciones en el estadio Maracaná, el edificio administrativo de Pandeportes, el complejo de Los Andes y el estadio León Felipe Motta.

También se contempla el mantenimiento del Rommel Fernández y del Rod Carew, con 4.7 millones en conjunto. El techo del Rod Carew requerirá 1.7 millones para garantizar la seguridad de los asistentes.

Sobre el Rommel Fernández, Ordóñez señaló la urgencia de trabajar sobre la fachada del Coloso de Juan Díaz. Además, se asignan 500 mil al estadio José de la Luz Thompson en Chepo y otros 500 mil al Luis Ernesto Cascarita Tapia.

Para Panamá Oeste (4%), el presupuesto prevé el mantenimiento de la piscina de Arraiján, el estadio Mariano Rivera y la construcción del complejo deportivo en Ollas Arriba de Capira.

En Veraguas (3%), las obras incluyen mejoras al estadio Toco Castillo, el Omar Torrijos y el gimnasio Eduardo Campbell.

Ordóñez explicó que resolver el problema jurídico del estadio Mariano Bula tomó siete meses, y el caso del Rico Cedeño ya lleva seis meses en trámite.

“Estamos muy cerca de resolver un problema que ha sido muy difícil y complejo”, comentó.