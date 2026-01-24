Paolo Espino llega motivado de representar a Panamá en la Serie del Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El serpentinero manifestó su entusiasmo por representar a país, con la mirada puesta también en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

El lanzador panameño Paolo Espino expresó su entusiasmo y compromiso de cara a su participación en la Serie del Caribe, que se disputará del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México.

Espino, serpentinero con experiencia en las Grandes Ligas y una amplia trayectoria en la pelota invernal, se incorporó recientemente al equipo panameño, aunque dejó claro que ha seguido de cerca el proceso desde antes de su llegada.

“Emocionado con lo que se ha visto en el equipo. Me estoy incorporando, pero yo he estado siguiendo, he estado viendo todo, he estado en comunicación con (José) Mayorga, he estado en comunicación con (Christian) Betancourt mucho”, señaló Espino a Probeis, quien se refirió a lo orgulloso que está de representar a Panamá en esta competencia.

“No lo había hecho con Panamá en una Serie del Caribe y ya lo tenía en mente. Este año**,** aunque hubiese estado jugando en Dominicana o en Puerto Rico, mi mente decía tengo que jugar con Panamá en la Serie del Caribe. De verdad**,** agradecido con la oportunidad que me están dando”, afirmó.

Paolo Espino haciendo ejercicio de calentamiento con los Federales. Foto: Cortesía/Probeis

Espino viene de actuar en el béisbol invernal con los Tigres del Licey, en República Dominicana, y los Criollos de Caguas, en Puerto Rico, mientras que en la temporada de verano lanzó con los Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana de Béisbol. Además, cuenta con paso por las Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee, Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y Azulejos de Toronto, experiencia que ahora busca trasladar al combinado panameño.

“Venimos a hacer lo mejor que se puede, a hacer el mejor trabajo posible, a ponernos en las mejores condiciones posibles para salir al terreno y dejar a Panamá en alto”, expresó Espino, quien reconoció el alto nivel de ese torneo.

“Serie del Caribe, son los mejores equipos de todas las ligas. Sabemos que va a ser bien competitivo, pero a la misma vez sabemos que vamos a tener un equipo bueno para competir en este torneo”, comentó.

Finalmente, el derecho también dejó ver que su preparación va más allá de la Serie del Caribe, con la mirada puesta en futuros compromisos internacionales como el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Paolo Espino cuenta con una carrera profesional desde 2007, con la organización de los Indios de Cleveland. Foto: Cortesía/Probeis

“Estoy preparándome también para estar en las mejores condiciones posibles para el Clásico Mundial, que es lo que todos queremos también, representar a Panamá en un Clásico Mundial. Gracias a Dios lo he hecho anteriormente, pero esta vez también incorporarme con este equipo sería para mí algo muy lindo”, concluyó Espino.