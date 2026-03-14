Panamá, 14 de marzo del 2026

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    Paolo Espino se despide del béisbol tras una carrera ejemplar de más de dos décadas

    El lanzador panameño anunció su retiro del béisbol profesional tras su participación con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

    Humberto Cornejo
    Paolo Espino se despide del béisbol tras una carrera ejemplar de más de dos décadas
    Paolo Espino durante su actuación contra Colombia. Foto: Cortesía/Fedebeis

    El lanzador panameño Paolo Espino puso punto final a su carrera como pelotero profesional luego de participar con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, cerrando una trayectoria de más de dos décadas en el béisbol profesional.

    Paolo Espino se despide del béisbol tras una carrera ejemplar de más de dos décadas
    Paolo Espino lanza una bola este lunes, durante un partido de La Serie del Caribe de Béisbol 2026 entre los Charros de Jalisco y los Federales de Chiriquí en el Estadio Panamericano, en Guadalajara. EFE/ Francisco Guasco

    Espino, de 39 años, disputó su última salida con la selección nacional en el partido frente a Colombia, el pasado 9 de marzo. El derecho trabajó 4.1 episodios, permitió un imparable, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro rivales, en el duelo que Panamá perdió 4-3, en el estadio Hiram Bithorn.

    “Anuncié que después de este Clásico Mundial estaré retirándome del béisbol como pelotero activo. Fue algo muy bonito, la verdad que el aprecio que me dieron, los abrazos, las felicitaciones, la verdad que fue algo que me gustó muchísimo”, expresó Espino en Federación Panameña de Béisbol.

    El lanzador metropolitano deja una carrera marcada por la perseverancia y la experiencia acumulada en múltiples ligas. En las Grandes Ligas de Béisbol, debutó en 2017 con los Cerveceros de Milwaukee y posteriormente también lanzó con los Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Azulejos de Toronto, equipo con el que vio acción por última vez en 2024.

    Paolo Espino se despide del béisbol tras una carrera ejemplar de más de dos décadas
    Alberto Baldonado y Paolo Espino. Cortesía/Fedebeis

    Durante su paso por las mayores acumuló más de seis temporadas, con un registro de 5 victorias y 15 derrotas y efectividad de 5.12, además de cuatro campañas con los Nacionales entre 2020 y 2023.

    Su carrera también se extendió por diversas ligas del Caribe y América Latina. Jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Conspiradores de Querétaro en 2025 y participó en la Serie del Caribe representando al campeón de República Dominicana.

    En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana vistió los uniformes de equipos como los Toros del Este, Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, mientras que en Venezuela lanzó para los Tiburones de La Guaira y los Caribes de Anzoátegui. También vio acción con los Criollos de Caguas en Puerto Rico.

    Con la selección nacional, Espino fue parte de tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Su debut llegó en 2006, cuando apenas tenía 19 años, experiencia que marcó profundamente su carrera.

    Paolo Espino se despide del béisbol tras una carrera ejemplar de más de dos décadas
    Paolo Espino con los Nacionales de Washington, equipo de la Liga Nacional. Archivo

    “Con 19 años tuve la oportunidad de estar aquí en este mismo estadio. Compartir con todos los que en ese tiempo se llamaban los veteranos. Tuve la oportunidad de jugar con Carlos Lee, Olmedo Sáenz, Einar Díaz, Fernando Seguinol, con todos esos jugadores que en ese tiempo para mí eran los ídolos, los que yo quería ver, con los que cualquiera hubiese querido jugar”, recordó Espino, quien también formó parte de la selección en el Copa Mundial de Béisbol 2011, disputada en suelo patrio.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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