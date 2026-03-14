Paolo Espino se despide del béisbol tras una carrera ejemplar de más de dos décadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lanzador panameño anunció su retiro del béisbol profesional tras su participación con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El lanzador panameño Paolo Espino puso punto final a su carrera como pelotero profesional luego de participar con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, cerrando una trayectoria de más de dos décadas en el béisbol profesional.

Paolo Espino lanza una bola este lunes, durante un partido de La Serie del Caribe de Béisbol 2026 entre los Charros de Jalisco y los Federales de Chiriquí en el Estadio Panamericano, en Guadalajara. EFE/ Francisco Guasco

Espino, de 39 años, disputó su última salida con la selección nacional en el partido frente a Colombia, el pasado 9 de marzo. El derecho trabajó 4.1 episodios, permitió un imparable, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro rivales, en el duelo que Panamá perdió 4-3, en el estadio Hiram Bithorn.

Se retira un grande del béisbol caribeño ⚾️🥹🇵🇦



El veterano lanzador, Paolo Espino, anunció su retiro del béisbol profesional luego de culminar su participación con el conjunto de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.



Espino accionó en varias ligas del Caribe y participó en… pic.twitter.com/T0U7zWCtya — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) March 12, 2026

“Anuncié que después de este Clásico Mundial estaré retirándome del béisbol como pelotero activo. Fue algo muy bonito, la verdad que el aprecio que me dieron, los abrazos, las felicitaciones, la verdad que fue algo que me gustó muchísimo”, expresó Espino en Federación Panameña de Béisbol.

Un momento especial en el #WorldBaseballClassic 2026 para Paolo Espino, en lo que podría ser su última aparición como pelotero profesional. pic.twitter.com/QSYctN2oHS — MLB Español (@mlbespanol) March 9, 2026

El lanzador metropolitano deja una carrera marcada por la perseverancia y la experiencia acumulada en múltiples ligas. En las Grandes Ligas de Béisbol, debutó en 2017 con los Cerveceros de Milwaukee y posteriormente también lanzó con los Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Azulejos de Toronto, equipo con el que vio acción por última vez en 2024.

Alberto Baldonado y Paolo Espino. Cortesía/Fedebeis

Durante su paso por las mayores acumuló más de seis temporadas, con un registro de 5 victorias y 15 derrotas y efectividad de 5.12, además de cuatro campañas con los Nacionales entre 2020 y 2023.

Su carrera también se extendió por diversas ligas del Caribe y América Latina. Jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Conspiradores de Querétaro en 2025 y participó en la Serie del Caribe representando al campeón de República Dominicana.

"In my head I've been ready. I think I was waiting for this moment. There's no better way to end it [than] like this."



Paolo Espino shares his decision to retire after pitching in @WBCBaseball tournaments twenty years apart for Team Panama!#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/kX0ki8VYES — MLB Network (@MLBNetwork) March 10, 2026

En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana vistió los uniformes de equipos como los Toros del Este, Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, mientras que en Venezuela lanzó para los Tiburones de La Guaira y los Caribes de Anzoátegui. También vio acción con los Criollos de Caguas en Puerto Rico.

Con la selección nacional, Espino fue parte de tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Su debut llegó en 2006, cuando apenas tenía 19 años, experiencia que marcó profundamente su carrera.

Paolo Espino con los Nacionales de Washington, equipo de la Liga Nacional. Archivo

“Con 19 años tuve la oportunidad de estar aquí en este mismo estadio. Compartir con todos los que en ese tiempo se llamaban los veteranos. Tuve la oportunidad de jugar con Carlos Lee, Olmedo Sáenz, Einar Díaz, Fernando Seguinol, con todos esos jugadores que en ese tiempo para mí eran los ídolos, los que yo quería ver, con los que cualquiera hubiese querido jugar”, recordó Espino, quien también formó parte de la selección en el Copa Mundial de Béisbol 2011, disputada en suelo patrio.