Paret Peintre, un gigante en el Mont Ventoux; Pogacar, dos segundos más líder

💥 🇫🇷 @Valent1_Paret and 🇮🇪 Ben Healy take turns attacking. But Vingegaard and Pogacar quickly come back behind...



💥 🇫🇷 @Valent1_Paret et 🇮🇪 Ben Healy attaquent chacun à leur tour. Mais Vingegaard et Pogacar reviennent vite derrière...#TDF2025 pic.twitter.com/actVAGFnPi