Panamá, 25 de marzo del 2026

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    Béisbol Mayor

    Paridad total: resultados sacuden la tabla del Béisbol Mayor

    La jornada 10 dejó resultados ajustados, ofensivas encendidas y movimientos en la tabla en un torneo cada vez más parejo.

    Jaime Heilbron
    Paridad total: resultados sacuden la tabla del Béisbol Mayor
    La novena de Colón volvió a ganar en el estadio Roberto Mariano Bula. LP / Carlos Vidal-Endara.

    La décima jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor volvió a reflejar la paridad que domina el certamen, con resultados cerrados y movimientos importantes en la tabla.

    En el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, la novena de Herrera derrotó 10-9 a Bocas del Toro en un duelo ofensivo. Con el triunfo, Herrera mejoró su foja a 5-3, mientras que Bocas quedó en 5-5.

    Coclé venció 8-2 a Panamá Oeste en el estadio Remón Cantera de Aguadulce. La Leña Roja mejoró su récord a 4-6, mientras que Oeste cayó a 6-4.

    En el Rod Carew, Panamá Metro superó 5-4 a Darién en otro partido apretado. Darién quedó con marca de 4-4, mientras que Metro avanzó a 6-3.

    Colón confirmó su gran momento en casa, venciendo 4-0 a Panamá Este en el Roberto Mariano Bula. Panamá Este se mantiene en el fondo con 1-9, mientras que Colón mejoró a 6-4.

    Por su parte, Los Santos blanqueó 3-0 a Chiriquí Occidente en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de Las Tablas. Los santeños nivelaron su récord en 5-5, mientras que Occidente sigue en el fondo con 1-9.

    En el duelo más esperado de la jornada, Chiriquí derrotó 4-3 a Veraguas, recortando la distancia en la cima. Veraguas se mantiene líder con 7-2, pero ahora con solo medio juego de ventaja sobre los chiricanos, que mejoraron a 7-3.

    Jornada libre para la mayoría

    La mayoría de los equipos tendrá descanso, con excepción de Herrera y Darién, que repondrán un partido suspendido por lluvia.

    El encuentro se jugará a las 7:00 p.m. en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

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