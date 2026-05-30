París pierde a la defensora del título: Gauff pierde contra Potapova

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo, no podrá defender el título logrado en Roland Garros el año pasado, tras caer en tercera ronda contra la austriaca Anastasia Potapova, 4-6, 7-6(1) y 6-4.

Es la peor actuación de Gauff en el Grand Slam de tierra batida desde su debut en 2020, cuando no superó la segunda ronda.

La también finalista de 2022, de 22 años, había superado dos rondas en esta edición con aparente facilidad, cediendo solo nueve juegos.

Pero Potapova, de 25 años y 30 del mundo, completó un partido muy serio, demostrando que atraviesa un buen momento de forma para alcanzar los octavos de final por segunda vez en París, el único ‘grande’ donde los ha jugado.

Su rival por un puesto en cuartos será la rusa Anna Kalinskaya, favorita 22, que venció a la colombiana Camila Osorio, 6-3, 0-6 y 6-2.