Pasados de Copas

A las puertas del Mundial de 2026, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa se perfilan para convertirse en los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

Cómo pasan los años. Por mucho tiempo vivimos del recuerdo del portero mexicano Antonio ‘la Tota’ Carbajal, como el jugador en participar en más Copas del Mundo, con un número de cinco entre los mundiales de 1950 a 1966. En mi profesión de periodista, por allá a comienzos de los años 90, ese era un dato mayor del que se hacía obligatorio refrescarlo con una historia en la antesala de un Mundial.

Treinta y dos años después, en la edición de 1998, apareció otro sobreviviente de una Copa del Mundo con el volante alemán Lothar Matteüs que igualó la marca de Carbajal, mientras que en el Mundial del 2014 se asomó otro mochilero de los mundiales con el portero italiano Gianluigi Buffon. Cuatro años después, se sumó al lote un cuarto pentamundialista con el defensa mexicano Rafael Márquez.

Entre tanto, en la última Copa del Mundo de Catar 2022, se agregaron a ese selecto grupo de cinco mundiales los mexicanos Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, más el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, para dejar conformado el grupo de los ocho magníficos.

Pues bien, estos últimos tres jugadores, Ochoa (con 40 años), Messi (el 24 de este mes cumple 39 años) y Ronaldo (con 41 años), se aprestan a participar o, por lo menos, a formar parte de la convocatoria, para su sexta Copa del Mundo, un nuevo récord en el torneo, después de haber participado en las ediciones del 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, y a las puertas de hacerlo en el 2026.

Hace cuatro años, unos meses después de que Argentina se coronara campeón en Catar, en medio de los festejos y de la celebración por el tercer título de la albiceleste, los periodistas argentinos ya estaban pensando en la Copa del mundo de 2026.

Algunos no dudaron en preguntarle a Lionel Scaloni si estaba pensando en que Messi pudiera aspirar a disputar la próxima Copa del Mundo, dando por hecho que Argentina lograría la clasificación. El entrenador, respondiendo con cierta cautela, contestó que todo dependería de cómo llegara el jugador, que debutó con 19 años en el Mundial de Alemania 2006. Y aunque aseguró que no era adivino como para anticiparlo, dejó entrever que, por todo lo que representa el ’10′ para Argentina, él lo llevaría.

Esto es una muestra de lo rápido que pasa el tiempo. Messi, junto a Cristiano y el Memo Ochoa, se aprestan a participar en su sexta Copa del Mundo, si de aquí al mundial no sucediera ningún imprevisto, haciendo que lo de la Tota Carbajal quede enterrado en el pasado, porque lo que hoy cuenta es la realidad que se vive con estos tres “adultos mayores” de élite de la Copa del Mundo 2026, que dejarán sus registros para la historia más reciente de los mundiales de fútbol.

Son ya 20 años que los tres están bebiendo de la misma copa.

El autor es periodista deportivo, a cargo de la columna de opinión Tiro a Gol.