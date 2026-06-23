Pateando la mesa: A reconstruir desde la unión

La unión, sí, la unión es el elemento clave para que esta selección hoy termine de conseguir un resultado histórico y, por qué no, pensar en una victoria contra la selección de Croacia.

Panamá ha estado trabajando arduamente en los últimos días, superando el trago amargo de lo que fue esa derrota contra la selección de Ghana y enfocados única y exclusivamente en este encuentro. No importa más nada que este partido contra los balcánicos, que llegaron este domingo a suelo canadiense.

El equipo de Panamá, en índices generales, hizo un partido 99 % perfecto; fue exclusivamente una jugada ya en el tiempo de reposición la que los llevó, tristemente, a perder la oportunidad de conseguir un empate que sería histórico para nuestra selección.

Panamá ha trabajado de manera tranquila, reservada, en los últimos días, en principio en su campamento base, los últimos dos días acá en la ciudad de Toronto, pero reitero, lo importante es que desde la unión este equipo tenga de vuelta las herramientas suficientes, crea realmente en las posibilidades que tiene de conseguir un resultado auténticamente histórico y no me limito solamente al empate, sino también a una posible victoria.

He encontrado similitudes. Thomas Christiansen tiene 90 partidos con la selección de Panamá y, si hay un rival que quizás tiene similitudes con los croatas, puede ser la selección de Estados Unidos, a la que Panamá ha derrotado cuatro veces en los últimos cinco años.

En 2021, con gol de Godoy en el Rommel; en el 2023, con gol de Iván Anderson en las semifinales de la Copa Oro 2023; en 2024, Fajardo, en fase de grupos, consiguió un gran gol en Atlanta para incluso ponerse de cara a la próxima ronda; y hace un año atrás, aquel recordado gol de Cecilio Waterman, que celebró con Thierry Henry y que le dio el pase también a la final de la Nations League de la Concacaf.

Panamá tendrá que nuevamente repetir un partido de mucho oficio. Tácticamente, tendría que hacer algunos ajustes porque, de cara a marcar al rival, tiene que rematar, tiene que volver un problema a la portería de Livakovic y tratar de que las que tenga las pueda capitalizar.

Por otro lado, esperamos obviamente un partido muy correcto como el que tuvimos de Andrade, de Coto Córdoba, más allá de aquella jugada del gol, y de Jiovany Ramos, que para mí era la figura del partido. Así que ya está la mesa servida para que Panamá pueda, por qué no, darle una alegría a la afición este martes en el Toronto Stadium.