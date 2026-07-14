Pateando la mesa: Bellingham quiere el Mundial y su Balón de Oro

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Este miércoles los aficionados del fútbol tienen una nueva oportunidad para disfrutar de Jude Bellingham.

La lluvia de Nueva York, la altura de la Ciudad de México y el calor de Miami no frenaron al mediocampista inglés, que convirtió cinco de sus seis goles del Mundial en esos tres escenarios. Panamá, México y Noruega fueron sus víctimas.

Cuestionado por sus dos últimas temporadas con el Real Madrid, Bellingham parece haber reservado su mejor versión para la cita más importante del fútbol. Física y futbolísticamente luce pleno, con la potencia para romper líneas, la personalidad para asumir responsabilidades y la jerarquía para liderar a Inglaterra cuando más lo necesita.

A sus 23 años ya se ha consolidado como el corazón competitivo de los Three Lions. Comparte protagonismo ofensivo con Harry Kane, pero su influencia va mucho más allá de los goles. Es el clásico volante inglés de área a área: recupera, conduce, llega al área rival y aparece en los momentos decisivos.

Paradójicamente, hoy parece tener más opciones de conquistar el Balón de Oro con Inglaterra que con el Real Madrid. En 2024, pese a ganar la Champions League, la conversación giró principalmente alrededor de Vinícius Júnior y finalmente el premio terminó en manos de Rodri. Si el club blanco vuelve a conquistar Europa la próxima temporada, todo apunta a que Kylian Mbappé o Vinicius encabezarían esa carrera por ser delanteros. En cambio, un Mundial con Inglaterra cambia por completo la narrativa.

Solo Harry Kane parece disputarle el protagonismo individual dentro de una selección que sueña con levantar la Copa del Mundo por primera vez desde 1966.

Superados los desafíos climáticos de este torneo, Inglaterra regresa ahora a Atlanta, la ciudad donde ya derrotó a la República Democrática del Congo. Pero esta vez el reto es muy distinto.

Para ser el mejor hay que vencer a los mejores.

Y del otro lado estará Lionel Messi junto a la vigente campeona del mundo, Argentina. El escenario perfecto para que Jude Bellingham confirme que está preparado para liderar una nueva generación inglesa y dar el paso definitivo hacia el mayor título de su carrera... y quizás también hacia el Balón de Oro.

Betcris

Apostando 10 dólares al ganador en los 90 minutos:

Francia paga 13.30 dólares

Inglaterra paga 16.50 dólares

Argentina paga 20.80 dólares

España paga 23.50 dólares

En la carrera por el goleador del torneo:

Kylian Mbappé paga 10.10 dólares

Lionel Messi paga 13.50 dólares

Harry Kane paga 14.40 dólares

Lamine Yamal paga 23.20 dólares

Y si prefieren un parlay:

España y Argentina pagan 93.18 dólares

Francia e Inglaterra pagan 51.75 dólares

Francia y Argentina pagan 61.76 dólares

Líneas sujetas a cambio sin previo aviso. La ganancia refleja el monto apostado.

Betcris, patrocinador de la Selección de Panamá. Jugar responsablemente es parte del juego.