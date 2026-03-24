Pateando la mesa: Chiriquí, rumbo a Williamsport

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

¿Cómo se explica lo que le apasiona el béisbol al pueblo chiricano? Es parte de su identidad, de su ADN, de su cultura. Y días atrás celebraron por todo lo alto un título más para la provincia.

Derrotaron en una serie al mejor de tres partidos a Panamá Oeste, luego de sufrir una derrota en el juego 1 en episodios extras.

Ahora regresarán a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport. Y lo hacen 32 años después de la única generación chiricana que antes lo consiguió.

Durante dos semanas de competencia quedó claro que el nivel del torneo fue alto. Coclé, por ejemplo, presentó un proyecto sólido en primera ronda y parte de la segunda, estructurado, con argumentos para aspirar al título. Sin embargo, quedó en el camino en el primer desempate de la super ronda, recordando que en este formato no basta con ser bueno, hay que ser oportuno.

Panamá Oeste también demostró su talento. Venían con la intención de repetir campeonato, esta vez representados por Barrio Colón de La Chorrera, luego de que Vacamonte, en Arraiján, levantara el trofeo el año anterior.

Pero esta vez le tocó a Chiriquí en una historia que tuvo de todo. Dominio absoluto en la ronda regular, donde ganaron sus cinco partidos y fueron el único invicto del torneo. Control, ejecución, confianza. Un equipo que parecía tener todo bajo control.

Hasta que dejó de tenerlo.

La super ronda los golpeó de entrada con dos derrotas. Un niño me llegó a decir que la ansiedad les jugó en contra en dos partidos que perdieron por tan solo una carrera. En un torneo corto, eso suele ser sentencia. Es ahí donde muchos equipos se caen, donde la presión pesa, donde los errores se multiplican.

Pero este grupo respondió.

Ganaron tres partidos consecutivos, se metieron en la pelea y, en medio de un triple empate, la combinación de resultados les dio una vida más. Esperaron rival entre Coclé y Herrera, y cuando les tocó salir al terreno, no fallaron. Superaron a los herreranos en el desempate y se metieron en la final.

La serie final, pactada al mejor de tres partidos, terminó siendo un reflejo perfecto de lo que es el béisbol a esta edad: impredecible, emocional, vibrante. Lo que hicieron Panamá Oeste y Chiriquí en esos dos días no se explica solo con estadísticas. Se explica con carácter de niños que aman lo que hacen.

Hubo momentos de dominio, de reacción, de errores y de aciertos. Hubo niños jugando como si entendieran perfectamente lo que estaba en juego, y otros dejándose llevar por la emoción del momento. Y en ese vaivén, Chiriquí encontró la forma de imponerse.

No fue un camino limpio. No fue perfecto. Fue real.

Y ahí está el valor.

Porque este título no es solo de un equipo. Es de un sistema. De una estructura que empieza mucho antes del torneo nacional. De ligas que trabajan con mucho volumen hasta quedarse con 14 que compiten con los colores de la provincia.

No solo batallaron con otros distritos, sino que vieron hasta lanzamientos de jugadores de 13 y 14 años con el objetivo de levantar el título.

Y ahora, el siguiente paso es Williamsport.

Ahí es donde todo cambia. Donde el béisbol deja de ser local y se convierte en global. Donde los nombres que hoy suenan en Panamá empiezan a medirse contra otras realidades, otros estilos, otras presiones.

Por eso, más allá del título, hay que empezar a mirar hacia adelante.

Recuerden estos nombres, porque los volveremos a escuchar en agosto:

Obed Fuentes, Bryan Quintero, Josué Hernández, Lucas Olmos, Thiago De Gracia, Edwards Díaz, Dominick Saavedra, Ian Del Cid, Edgar Villarreal, Jadier Rivera, Jeicot Sánchez, Khaled Valdez, Ianne Salcedo y Orlando Acosta.

Ellos son la cara visible de este logro. Pero detrás hay entrenadores, ligas, familias y una cultura que no negocia su amor al deporte del béisbol.