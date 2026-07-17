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    Mundial 2026

    Pateando la mesa: España y Argentina en una final de época

    Guillermo Pineda G.

    Hay finales que definen campeones y otras que definen épocas. La de este domingo en el MetLife Stadium pertenece al segundo grupo.

    El Mundial 2026 nos regalará una imagen que hace apenas unos años parecía imposible: Lionel Messi frente a Lamine Yamal. El futbolista que marcó una era contra quien está llamado a liderar la siguiente. El ocho veces Balón de Oro buscando el cierre perfecto de una carrera irrepetible y el joven de 19 años intentando escribir el primer gran capítulo de la suya.

    La historia tiene un simbolismo difícil de igualar. Hace casi dos décadas, una fotografía captó a un joven Messi sosteniendo en sus brazos a un bebé llamado Lamine Yamal durante una sesión benéfica. Hoy, esos dos protagonistas vuelven a encontrarse, ya no como una curiosidad del destino, sino como rivales en el escenario más grande que ofrece este deporte.

    Pero esta final trasciende a los dos nombres propios. También es el triunfo de una filosofía. La Masia vuelve a demostrar que no solo forma futbolistas extraordinarios, sino generaciones capaces de marcar el rumbo del fútbol mundial. De Messi, Xavi e Iniesta, al fenómeno que hoy representa Lamine Yamal.

    Argentina llega con la experiencia de un equipo que sabe jugar este tipo de partidos y con un capitán que quiere despedirse de los Mundiales levantando una segunda Copa consecutiva. España, en cambio, representa el presente y el futuro, con una generación que combina juventud, talento y una identidad de juego reconocible.

    Sea cual sea el resultado, el fútbol tendrá un nuevo capítulo para recordar durante décadas. Porque las finales entregan campeones, pero muy pocas veces reúnen al pasado, el presente y el futuro en un mismo terreno de juego.

    Este domingo no solo se disputa una Copa del Mundo. También se juega el relevo de una generación.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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