Pateando la mesa: La hora de la verdad

La Selección de Panamá se juega el pase Mundial de 2026. Después de meses de preparación, de victorias claves en Copa América y Final Four, así como el tropiezo en Copa Oro, llega el momento en que cada decisión, cada pase y cada gol cobran un valor que trasciende los nombres individuales.

En este contexto, la experiencia y la confianza en los jugadores con recorrido y compromiso se convierten en activos irremplazables.

Figuras como el capitán Aníbal Godoy, con sus 150 partidos con la selección; el defensor Eric Davis, quien desde la humildad se puso a disposición del equipo en junio; el delantero José Fajardo, autor de 10 goles entre 2023 y 2024; y el polivalente Edgar Yoel Bárcenas, que regresó con un gran nivel físico tras una lesión que lo dejó fuera de la Final Four y la pasada Copa Oro, representan esa combinación de liderazgo, talento y resiliencia.

Todos ellos han enfrentado con madurez las críticas de los aficionados, y al mismo tiempo siguen siendo hombres de confianza de Thomas Christiansen.

Su experiencia y compromiso son fundamentales en un sprint de seis partidos donde los errores se pagan caros y la presión es máxima.

Las críticas individuales, especialmente en este momento, no alivian la carga; por el contrario, pueden convertirla en un lastre innecesario.

Atacar a quienes lideran dentro del terreno de juego o sostienen el equilibrio del equipo en la mitad de la cancha genera una división entre el aficionado incondicional y aquel que no ve que las victorias y derrotas son compartidas y no individuales.

Godoy, Davis, Fajardo y Bárcenas son pilares que permiten que el resto del plantel, jóvenes y experimentados, se concentre en lo que realmente importa: sumar puntos y mantener la cohesión.

Si bien Panamá también cuenta con figuras populares como Amir Murillo, Coco Carrasquilla y Fulo Martínez, el equipo no se sostiene únicamente en los carismáticos.

La experiencia y la consistencia de los jugadores más cuestionados pero confiables son lo que da el marco para que el conjunto funcione de manera efectiva en los momentos críticos. Son ellos quienes manejan la presión, guían a los más jóvenes y asumen responsabilidades que muchas veces pasan desapercibidas para el público general.

Thomas Christiansen ya lleva cinco años al frente de la selección y su proyecto ha madurado con paciencia y disciplina. Sobre sus hombros recaería el fracaso de no lograr el objetivo final, y es precisamente por eso que la confianza en su grupo de referencia es tan crítica.