Pateando la mesa: ¡Loor a la Patria!

Exclusivo Suscriptores

Hace apenas veinte días, pocos se atrevían a pronosticar cuántas medallas traería consigo la delegación panameña en los Juegos Centroamericanos 2025. Las dudas eran comprensibles: un ciclo deportivo exigente, limitaciones presupuestarias y la siempre difícil tarea de competir contra potencias regionales como Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, había una convicción firme entre quienes seguimos de cerca el deporte nacional: Panamá tenía el potencial para volver al podio general. Y así fue.

Más de 500 atletas panameños se reportaron listos para el desafío, y durante varios días la batalla por el tercer lugar fue intensa. El Salvador parecía inamovible en esa posición, mientras Guatemala y Costa Rica consolidaban su dominio en los primeros puestos. Pero el deporte, como la vida, es también una historia de fe, trabajo y perseverancia. Y el pasado jueves, Panamá escribió una página gloriosa: una remontada espectacular sellada por la fuerza, la disciplina y el talento de nuestros deportistas.

Las tres medallas de oro de Mario Martínez, en halterofilia, encendieron la chispa de la esperanza. A ellas se sumaron las tres doradas de Mariadni Batista, también en levantamiento de pesas, y las dos preseas de Fabiola González, que brilló con temple y técnica. El cierre de lujo vino de la mano de la golfista Lúa Pousa, quien con su oro aseguró el desempate más emocionante de los Juegos: 57 medallas para Panamá contra 56 de El Salvador.

Fue un desenlace de infarto. Con esas ocho medallas de oro en halterofilia y una en golf, Panamá logró lo que parecía imposible: volver al podio general después de quince años. La última vez que nuestro país ocupó el tercer lugar fue en 2010, cuando fuimos sede de la justa regional. Antes de eso, solo los más nostálgicos recordaban los días dorados de 1973 y 1977, cuando Panamá dominó las dos primeras ediciones de los Juegos. Hoy, la historia se repite, no por casualidad, sino por esfuerzo y amor a la bandera.

Pero este triunfo no se limita a las estadísticas. Detrás de cada medalla hay historias de sacrificio y sueños. Hay atletas que pasan desapercibidos, otros que cumplen con las expectativas, y equipos que nos llenaron de orgullo. El flag football, el baloncesto femenino y el futsal se bañaron en oro, demostrando que el trabajo en equipo y la unión hacen la diferencia.

Tampoco podemos pasar por alto el auge de los deportes emergentes, como los e-sports, que también izaron nuestra bandera con orgullo, ni el notable desempeño del ajedrez, donde se escuchó el himno nacional en más de una ocasión. Estos triunfos, aunque distintos en disciplina y escenario, comparten un mismo espíritu: el deseo de representar dignamente a Panamá.

Hoy, 4 de noviembre, en el Día de los Símbolos Patrios, la coincidencia es más que simbólica. Mientras celebramos los colores, el escudo y la bandera, el deporte nos recuerda que Panamá tiene razones para creer en un futuro mejor. Que cuando el talento se une al compromiso, el resultado es inevitable: victoria.

A nuestros jóvenes atletas, héroes de esta gesta, solo cabe un consejo: nunca dejen de lado los estudios. El deporte de alto rendimiento es una etapa gloriosa, pero pasajera. El conocimiento, en cambio, los acompañará siempre. Que el mismo empeño que hoy los llevó al podio los impulse mañana a ser ciudadanos ejemplares, líderes, profesionales y embajadores del país en todos los ámbitos.

Hoy, más que nunca, el país entero los aplaude. Este tercer lugar general no es solo una cifra en una tabla; es un símbolo de lo que somos capaces de lograr cuando creemos en nosotros mismos.

Loor a la patria, y loor a nuestros atletas.