Pateando la mesa: Mundialistas y lo que falta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La noche del 18 de noviembre del 2025 nos regaló el final de película que no sabíamos que necesitábamos. Una clasificación que parecía enredarse una y otra vez terminó convirtiéndose en un desahogo nacional, en un grito colectivo que salió con la fuerza acumulada de meses de angustia. Que distinto hubiese sido con el pleno de puntos que algunos imaginamos; que fácil habría sido narrarlo todo desde la comodidad matemática. Pero solo sé que, cuando más se sufre, más se goza. Y Panamá lo confirmó.

La selección le dio valor a esa frase repetida mil veces, casi gastada, pero hoy más viva que nunca: no es cómo inicias, sino como terminas. En septiembre, apenas 2 puntos. En octubre, 4. En noviembre, 6.

Y esta es la historia de un grupo que se negó a caerse, que se sostuvo con uñas, corazón y orgullo. Y que la eliminación anticipada en Copa Oro fue el anticipo de que en el fútbol importa el resultado y luego viene lo demás.

Pero aquí empieza la parte incómoda y necesaria: no nos podemos conformar. Es ahora cuando comienza la verdadera exigencia. No basta con celebrar la clasificación ni con rendirse ante la emoción del momento. Hay que igualar o superar lo hecho en Rusia 2018. Y sí, muchos se preguntarán: ¿cómo es eso de igualar si Panamá terminó última? En números, Panamá fue 32 de 32. En un Mundial ampliado a 48 participantes, el objetivo mínimo debe ser ser 32 de 48. Eso implica pensar en la segunda fase. Y para ello habrá que aspirar a ser, al menos, uno de los ocho mejores terceros lugares, tal como lo permite el nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos.

Y ya se los digo esta meta ya entusiasma a varios de los jugadores, y más a los que estuvieron en Sochi, Saransk y Nizhny Novgorod.

Recuerden que este grupo ha demostrado que crece ante escenarios grandes, que no tiembla cuando ante 60 mil u 80 mil personas.

Ya lo hizo en la Copa América 2024, donde Panamá alcanzó derrotó al anfitrión en Atlanta y avanzó a los cuartos de final. Se dejó claro que sabe competir cuando la exigencia sube, como sucedió las dos veces contra México en Inglewood, a pesar de las derrotas.

Hay otro aspecto que no se puede obviar: la tóxica relación que por momentos se instala entre afición y jugadores. El respaldo masivo en las calles evidencia que son más quienes apoyan que quienes atacan, pero esa minoría ruidosa ha logrado, en ocasiones, tensionar un ambiente que debería ser de alianza total. La victoria tiene mil padres y la derrota es huérfana, cierto, pero también es cierto que hubo muchos que no dejaron de creer aun en medio de esos empates en el Rommel que complicaron el panorama y que parecían presagiar lo peor.

Thomas Christiansen, tienes ahora la oportunidad de asombrar al mundo con tu método.

Porque más allá de lo que se opine en este continente —aplausos, dudas, críticas, elogios— el Mundial es otra escala. En ese escenario no nos miran cientos de miles, nos miran cientos de millones. Es todo el globo terráqueo el que se detiene para viralizar imágenes como los saltos y abrazos tras aquel gol de Felipe Baloy, un instante eterno en medio de una goleada escandalosa de Inglaterra.

Aquella vez celebramos el primer gol. Ahora es turno de algo más grande: viralizar la primera victoria panameña en un Mundial.