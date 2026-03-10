Pateando la mesa: San Juan y la fiesta del Clásico

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La isla de Puerto Rico recibió este fin de semana a cientos de panameños en San Juan. Un fin semana de fiesta latina, con música y mucho béisbol.

Ahí tuve la oportunidad de vivir los días del Clásico Mundial tanto en el estadio Hiram Bithorn como en sus calles y sitios turísticos. Y esto confirma que el turismo deportivo sigue siendo la ruta indicada para impactar economías como la de San Juan, así como Panamá.

El béisbol fue el pretexto. Pero lo que realmente se mueve alrededor de un evento como el Clásico Mundial de Béisbol es mucho más grande que nueve entradas. San Juan lo sabe.

El impacto económico estimado es de 43.8 millones de dólares, una cifra nada despreciable para apenas cinco días de competencia. El cálculo incluye la llegada de aproximadamente 150 mil espectadores a lo largo de diez partidos en el Hiram Bithorn. Pero lo verdaderamente interesante está fuera del estadio.

Hoteles llenos. Restaurantes. Taxis, aplicaciones de transporte y operadores turísticos multiplicando viajes. Bares con música hasta tarde y calles llenas de camisas, gorras y banderas de distintos países. El Clásico convierte a la ciudad en una vitrina internacional. Eso es turismo deportivo.

Un aficionado de Puerto Rico posa durante el primer día del Clásico Mundial de béisbol, en el estadio Hiram Bithorn en San Juan (Puerto Rico). Un ambiente de fiesta, alegría y fraternización es lo que se vive entre todos los presentes en el estadio Hiram Bithorn, donde por cuarta ocasión se celebra una ronda del Clásico Mundial de Béisbol. EFE/Thais Llorca

El estudio de la firma Advantage Business Consulting proyectó la creación de 454 empleos vinculados a los servicios que demanda el torneo. Son cifras que no solo hablan de ingresos, sino de movimiento económico directo para comerciantes, trabajadores y emprendedores.

Aficionadas de Puerto Rico se toman una fotografía en el estadio Hiram Bithorn, durante el primer día del Clásico Mundial de béisbol, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

En otras palabras: el béisbol también es negocio... y promoción.

Porque cada fanático que llegó a San Juan no solo consumió durante el evento. También conoció la ciudad, visita el Viejo San Juan, probó la gastronomía local y, muchas veces, promete regresar.

Eso es construcción de marca país y es importante que aquí lo tengamos presente.

Hace 12 años, la visita de los Yankees de Nueva York y hace 13 meses el partido del Inter Miami.

Las imágenes del estadio lleno, la ciudad movilizada y miles de fanáticos buscando una foto o un recuerdo viajan por todo el mundo. Ese es el verdadero valor de estos eventos.

No solo lo que ocurre dentro del estadio, sino lo que ocurre alrededor.

Una persona sostiene las pelotas oficiales del Clásico Mundial de Béisbol. EFE/Thais Llorca

Por eso no es casualidad que Panamá esté a punto de recibir a unos 2.000 atletas en los Juegos Suramericanos de la Juventud dentro de apenas unas semanas. Aunque el impacto mediático no será comparable al de Messi o al del Clásico Mundial, el concepto es el mismo.

Más delegaciones significa más hoteles ocupados. Más restaurantes trabajando. Más transporte. Más movimiento en la economía.

Pero también significa algo más importante: posicionamiento.

El deporte se ha convertido en una herramienta poderosa para proyectar ciudades y países. Las imágenes de estadios, fanáticos y paisajes viajan por televisión y redes sociales a millones de personas que quizá nunca habían pensado en ese destino.

San Juan lo aprovechó con el Clásico Mundial. Y ahora es nuestro turno.