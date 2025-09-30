Pateando la mesa | Sancocho power en los ‘playoffs’ de la MLB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la llegada de octubre, el béisbol de las Grandes Ligas entra en su fase más emocionante: la postemporada. Es el momento en que cada turno al bate, cada lanzamiento y cada jugada adquieren una dimensión distinta, donde los nombres se escriben en la historia y los equipos se juegan todo en series cortas que no perdonan errores. Este año, la presencia panameña vuelve a brillar en medio de la intensidad de los playoffs, recordándonos que nuestro país, aunque pequeño, sigue dejando su huella en el diamante más importante del mundo.

En la Liga Americana, los favoritos no decepcionan. Los Yankees, actuales campeones del nuevo circuito, llegan con un roster sólido y el hambre de poner fin a 16 años sin ganar la Serie Mundial. José Caballero se ha consolidado como una pieza clave del equipo neoyorquino desde su llegada el 31 de julio.

Bateando para .283, con más de nueve extrabases, 14 carreras anotadas y nueve impulsadas, Caballero ha demostrado que puede impactar tanto en momentos críticos como en la consistencia diaria del juego. Su habilidad para adaptarse y aportar en varias posiciones refuerza la profundidad de un roster que también cuenta con talento probado en cada rincón.

Los Blue Jays con Vladimir Guerrero Jr. y los Marineros de Cal Raleigh, por su parte, son contendientes que no pueden ser subestimados.

En la Liga Nacional, la historia se repite con figuras establecidas y equipos con aspiraciones claras. Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, buscarán mantener su supremacía con Ohtani, Betts, Freeman ante rivales como los Phillies, Brewers y Padres, todos con argumentos sólidos para pelear por el boleto al próximo nivel.

Entre ellos, Edmundo Sosa se ha destacado como uno de los mejores “utilities” de todo el béisbol. Su aporte, tanto defensivo como ofensivo, ha sido decisivo durante la temporada. Con un promedio de bateo de .278, más de 23 extrabases, cerca de 30 carreras anotadas y aproximadamente 40 impulsadas. Lo de Sosa y su idilio con Filadelfia ilusiona a todos los fanaticos.

La postemporada de Grandes Ligas siempre trae historias de héroes inesperados y momentos que se quedan en la memoria colectiva.

El sueño de un niño de Juan Díaz que jugó en su infancia y juventud para Panamá Metro, y el otro de Las Tablas y que siempre representó con orgullo a su querida provincia de Los Santos.

Este año, los panameños Caballero y Sosa representan mucho más que estadísticas. Sus actuaciones invitan a los panameños a seguir de cerca cada juego, cada swing y cada atrapada, sabiendo que un compatriota puede estar marcando la diferencia en cualquier momento.

Y sobre todo, por qué no creer en algún sea el campeón de la Serie Mundial como ya lo fueron en el pasado Omar Moreno, Mariano Rivera,, Hector López, Manny Sanguillen, Calicho Ruiz.