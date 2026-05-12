Pateando la mesa: Se acerca la lista de Thomas

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En unas dos semanas, muy probablemente, Panamá conocerá su segunda lista mundialista. Ocho años después del viaje histórico a Rusia 2018, la selección volverá a la máxima cita del fútbol y el país entero parece vivir alrededor de ese acontecimiento.

Las ventas de camisetas aumentan, las agencias promocionan paquetes de viaje y los intercambios de figuritas volvieron a convertirse en conversación cotidiana. Pero entre toda esa euforia hay un tema que se roba completamente la atención: los 26 nombres que Thomas Christiansen pondrá sobre la mesa.

Y es lógico. Un Mundial paraliza emociones, pero también activa debates hasta de los que no son futboleros. Cada aficionado tiene su lista ideal. Cada periodista tiene sus fijos, sus dudas y sus sorpresas. Todos hacemos el ejercicio de acomodar tres porteros, nueve defensas, diez mediocampistas y cuatro delanteros. Sin embargo, la discusión realmente importante no pasa por lo que cualquiera de nosotros haría, sino por lo que Christiansen considera necesario para competir y tener reales posibilidades de clasificación.

Porque el objetivo no puede limitarse únicamente por ir a pasear.

En la eliminatoria mundialista Thomas llegó a convocar hasta 34 futbolistas. Y dentro de esa amplitud hay un nombre que hoy domina cualquier conversación: Kadir Barría.

El delantero de 18 años del Botafogo no apareció en esta listado y para alguno eso es motivo para su ausencia. En Rusia 2018 se colaron nombres sin procesos como Ricardo Ávila y José Luis Rodríguez, y ambos dieron una nota alta.

El presente de Kadir en Brasil y el potencial que proyecta hacen inevitable pensar que tiene espacio en una convocatoria amplia.

Y aquí es donde conviene poner las cosas en perspectiva. En Rusia 2018 las listas eran de 23 jugadores. Hoy el margen es mayor. Eso cambia completamente el panorama para futbolistas jóvenes que quizá no arrancan como titulares, pero sí pueden aportar profundidad, variantes y frescura competitiva. La titularidad de Kadir parece todavía lejana, pero incluirlo en el grupo no sería un capricho ni una concesión mediática. Me resulta una decisión coherente con el momento que atraviesa y con la cantidad de partidos acumulados ya en categoría profesional, tanto en la Sudamericana como en el Brasileirao.

Pasemos al siguiente punto porque lo verdaderamente interesante será evaluar qué versión de Panamá quiere presentar Christiansen en el Mundial. Este proceso ya acumula cuatro años de trabajo bajo una identidad bastante clara, con un sistema de cinco defensas que recuerda mucho a estructuras que en el pasado hicieron competitiva a Costa Rica, especialmente en Brasil 2014. Una selección ordenada, compacta, incómoda para el rival y capaz de competir desde el bloque colectivo más que desde las individualidades.

Eso marca una diferencia enorme respecto a Rusia 2018.

Aquel equipo del Bolillo llegó al Mundial haciendo ajustes demasiado cerca de la competencia. Apenas tres meses antes se había modificado el sistema hacia una postura más defensiva y el equipo terminó pagando las consecuencias. Más allá de la elevada media de edad que tanto se mencionó en su momento, Panamá evidenció falta de herramientas para sostener ciertos tramos de partido. El segundo tiempo contra Bélgica y la primera mitad ante Inglaterra dejaron claro que competir en un Mundial exige muchísimo más que entusiasmo y orden táctico.

Por eso esta vez la expectativa es distinta.

Sí, existen dudas alrededor del momento de algunos futbolistas como Fidel Escobar o Carlos Harvey. Sí, todavía hay interrogantes en determinadas posiciones como en el carril izquierdo. Pero lo más importante vendrá antes del debut ante Ghana. Los amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina terminarán siendo mucho más reveladores que cualquier discusión en redes sociales.

Ahí realmente se podrá medir si Panamá se acerca más a aquella selección sólida y competitiva que vimos en el Final Four de 2025 o a la versión madura y colectiva mostrada durante la Copa América 2024. Un equipo que entendió cómo sobrevivir incluso cuando faltaban piezas importantes como Coto Córdoba, Cocó Carrasquilla o Yoel Bárcenas.

Y quizás ese sea el dato más alentador de todo este panorama. Panamá parece depender menos de un solo nombre y más de una estructura. Y en un Mundial, muchas veces, eso termina siendo mucho más importante que cualquier lista ideal.