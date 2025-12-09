Pateando la mesa | Un grupo de 32 en un Mundial de 48

Cuando salió el sorteo el viernes, dije sin dudar que a Panamá le había tocado un grupo digno de un Mundial de 32, no de 48. Era la reacción natural ante Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con historia, oficio y presencia en el mapa más exigente del fútbol. Aquella sensación inicial era la de un camino empinado, casi injusto para una selección que aún busca su primera victoria en una Copa del Mundo. Pero el sábado, con el calendario en la mano, el panorama cambió. No porque los rivales se hicieran más fáciles, sino porque las sedes abrieron una ventana realista a la ilusión: dos partidos en Toronto, cierre en Nueva York, y un ambiente que puede empujar a la Selección a competir con otros factores además del fútbol. El objetivo inmediato sigue siendo el mismo —conseguir la primera victoria mundialista—, pero con el formato ampliado y ocho de los doce mejores terceros avanzando, el salto a 16 no está tan lejos como parecía en la tarde del sorteo.

Toronto se convertirá en la capital panameña del Mundial. Las primeras horas tras el anuncio lo dejaron claro: la pregunta más repetida en redes y WhatsApp no fue sobre el rival, ni sobre alineaciones, sino sobre cómo comprar entradas. Eso revela algo profundo. El público está dispuesto a viajar, apoyar, poner color y ruido. Y si hay un escenario donde Panamá puede equilibrar fuerzas, es precisamente ahí: en la grada. El 12 no te gana partidos, pero modifica atmósferas. Dos encuentros en una misma ciudad es una oportunidad competitiva inimaginable en un torneo donde los extremos es de casi 5 mil kilómetros.

El debut ante Ghana definirá el tono. Los africanos llegan a esta Copa del Mundo con una eliminatoria casi perfecta: 25 de 30 puntos, orden, físico, intensidad. Ya no son los de Aquela generación mágica de 2010, pero mantienen una columna vertebral fuerte con Thomas Partey para el equilibrio, Mohammed Kudus para la creatividad, Jordan Ayew para el desequilibrio e Iñaki Williams para la definición. Ghana no es un rival para entrar frío. Si Panamá quiere construir un sueño, debe hacerlo desde el primer día. El plan debe tener identidad: defenderse bien, correr con inteligencia y aprovechar transiciones. La clave no es tener muchas ocasiones; es tener una buena y no desperdiciarla.

El segundo partido, también en Toronto, será el filtro más duro. Croacia no presume, compite. Y lo hace cada cuatro años, como si estuviera programada para rendir en los torneos grandes. Con Zlatko Dalić al mando, llegan invictos en su eliminatoria, controlando con calma y experiencia. Luka Modric será el faro, arropado por una generación menos veterana pero igualmente talentosa. Panamá no podrá igualar posesión ni ritmo técnico, pero sí podrá complicar si mantiene orden y reduce espacios. La idea será sobrevivir, esperar y golpear. Un punto ante Croacia, en este contexto, es un resultado enorme. Si se combina con la victoria a Ghana es pie y medio en la segunda fase.

Y si todo llega vivo a la última jornada, el Mundial cambiará de escenario, de ritmo y de narrativa. Nueva York recibirá a Panamá e Inglaterra. Ahí volverá el fantasma de Rusia 2018, los seis goles, el hat-trick de Harry Kane. Pero Inglaterra no es solo pasado; es presente brillante. Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, un ramillete ofensivo que obliga a todos los rivales a jugar con rigor defensivo. Para Panamá, ese partido solo puede encararse desde la estrategia: paciencia, bloques compactos, reducir pasillos, provocar incomodidad. Inglaterra no sufre cuando se corre, sufre cuando no encuentra fluidez. Si Panamá logra estirarle los tiempos, si consigue bajar revoluciones, puede aspirar a un guion más incómodo de lo previsto.

En un grupo duro y hay algo que Panamá no puede perder: la convicción. Y ahí, entre los gigantes, hay espacio para quienes se atreven a competir.