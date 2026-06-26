Pateando la mesa - Un tren a Nueva York

Y será Nueva York la ciudad que recibirá a Panamá por última ocasión en el Mundial 2026. La selección quedó eliminada luego de perder 1 por 0, igual e idéntico resultado contra Ghana; ahora fue contra la selección de Croacia.
Y el equipo panameño, desafortunadamente, culmina su aventura luego de una eliminatoria fantástica en la que clasificaron de manera invicta, entregándolo todo en dos partidos superdifíciles en Toronto.
Y será aquí, en Nueva York, una ciudad que no desconoce en lo absoluto, donde se despidan. Tendrán que enfrentar una selección inglesa muy dura, con serias aspiraciones de ganar el campeonato del mundo.
Y por ello creo que lo más importante para Panamá es sentirse orgullosos de lo que han sido capaces de mostrar, de reconocer que sí han habido errores, pero que, más allá de eso, la entrega ha estado por encima. Y que queda mucho más.
Creo que la meta, el objetivo para nuestro equipo, para nuestro país como tal, es seguir clasificando a Copas del Mundo, es seguir estando en la máxima fiesta del fútbol mundial. Y contra Inglaterra el reto pasa exclusivamente por demostrar lo que se hizo contra Ghana y contra Croacia.
Un equipo que compitió, un equipo que se fue de tú a tú, un equipo que supo sufrir por momentos y que se animó también a buscar ofensiva en la portería rival.
Lo hecho por jugadores como Córdoba, como Andrade, como Giovanni Ramos ha sido muy bueno. Lo propio con Blackman y con Murillo por los costados. Bárcenas y Harvey en esa combinación.
Y definitivamente creo que José Luis Rodríguez y Cristian Martínez han sido, este último, la nota más alta para nuestra selección.