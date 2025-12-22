Patriots regresan a playoffs tras vencer a los Ravens

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los New England Patriots se impusieron este domingo por 28-24 a los Baltimore Ravens y sellaron su regreso a los ‘playoffs’ tras tres temporadas de ausencia, mientras que el bando perdedor, mermado durante gran parte del encuentro por la ausencia de Lamar Jackson, queda al borde de la eliminación.

Los Patriots (12-3) aseguraron uno de los puestos de la Americana, donde marchan segundos, empatados con los Denver Broncos (12-3), a los que enfrentarán en las dos últimas jornadas el liderato de la conferencia y un ‘bye’ en la primera ronda de los ‘playoff’.

THE PATRIOTS ARE IN THE PLAYOFFS.

Los Broncos perdieron este domingo en Denver 34-20 contra los Jacksonville Jaguars, que, como los Buffalo Bills y los Chargers de Los Ángeles, están con un 11-4, a un solo triunfo de los Broncos y los Patriots.

Por su lado, los Ravens (7-8) ven reducidas a un paupérrimo 11% sus opciones de pasar a ‘playoffs’, según estadísticas de la NFL.

Baltimore necesitaría un milagro para la clasificación: primero, ganar sus próximos dos partidos —contra los Green Bay Packers y los Pittsburgh Steelers—, y segundo que los Steelers también pierdan contra los Cleveland Browns en la semana 17.

Here's the play on which Lamar Jackson hurt his back. He did not return to play at the start of the third quarter.

Además, queda la duda de si podrán contar con Lamar Jackson, que este domingo abandonó el partido en el segundo cuarto tras recibir un rodillazo en la espalda por parte de Craig Woodson.

Maye, faro de los Patriots

El mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye, cuajó un notable partido con 31 pases completados de 44 intentos para 380 yardas. Dos de esos pases terminaron en ‘touchdown’ para su equipo.

Para los Ravens, Jackson se retiró tras completar 7 de 10 intentos para 101 yardas, mientras que su sustituto, Tyler Huntley, hizo 9 de 10 para 65 yardas.

Derrick Henry adelantó a los Ravens en el primer cuarto con una carrera de 21 yardas, una ventaja que neutralizó Hunter Henry al recibir en la zona roja un pase de Maye para ‘touchdown’.

El resultado al descanso era de 10-10 tras el intercambio de un ‘field goal’ por cada equipo.

Los Patriots se pusieron por delante con otro ‘field goal’, pero los Ravens respondieron con dos ‘touchdown’ —el primero de Zay Flowers y el segundo de nuevo de Henry— para tomar una ventaja de dos posesiones (24-13)entrados en el último cuarto.

If your championship hopes were ended by Lamar Jackson or TreVeyon Henderson tonight you may be entitled to compensation

El de Henry llegó tras una serie que los Ravens iniciaron en la yarda 44 de New England, después del intento sin éxito de ‘fake punt’ de los Patriots, que empezaban a jugar contra el reloj.

New England recortó distancias con un ‘touchdown’ de Kyle Williams al atrapar un maravilloso pase de 37 yardasde Maye, completando la jugada de dos puntos con Rhamondre Stevenson.

Los Ravens no pasaron ni de medio campo y devolvieron el ovoide a los Patriots con algo más de 5 minutos por jugar.

En una serie comandada por Maye de solo 9 jugadas en 2:55 minutos para 89 yardas, Stevenson anotó el ‘touchdown’ que le daría el triunfo a los Patriots tras correr 21 yardas por la derecha de la línea ofensiva.

Drake Maye is undefeated (4-0) in his career as a starter in primetime games



He is the first QB to win each of their first 4 career primetime starts since Lamar Jackson

A los Ravens aún les quedaban algo más de dos minutos para tratar de ganar el partido, pero K’Lavon Chaissonforzó un ‘fumble’ sobre Flowers que le devolvió a los Patriots el ovoide y el control de los instantes finales.