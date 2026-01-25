Panamá, 25 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NFL

    Patriots vs. Broncos: New England y Denver disputan un cupo en el Súper Bowl LX

    Guillermo Pineda G.
    25 ene 2026 - 08:01 PM
    Patriots vs. Broncos: New England y Denver disputan un cupo en el Súper Bowl LX
    Drake Maye es el mariscal de los New England Patriots. Tomado de @Patriots

    Denver recibe una final de conferencia cargada de historia. Patriots y Broncos chocan en altura, con el boleto al Super Bowl LX en juego.

    Defensa, clima y manejo del balón marcarán una noche de máxima tensión, donde cada error puede decidir la temporada, ante un estadio repleto y expectante total.

    Terminan los primeros 15 minutos y sigue la ventaja para los Broncos, que anotaron en una serie ofensiva de 5 jugadas, 59 yardas y 1:41 minutos.

    TOUCHDOWN DE DENVER

    Courtland Sutton con recepción de seis yardas para la primera anotación del partido. El punto extra llega y Denver gana 7-0 con 10:19 por jugar en el primer cuarto.

    Jarrett Stidham, el quaterback suplente de Bo Nix a conducir el primer drive de la final de la AFC.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    The Trust Project

    The Trust Project
    TEMAS: NFL

