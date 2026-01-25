NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
|
NFL
Patriots vs. Broncos: New England y Denver disputan un cupo en el Súper Bowl LX
25 ene 2026 - 08:01 PM
Denver recibe una final de conferencia cargada de historia. Patriots y Broncos chocan en altura, con el boleto al Super Bowl LX en juego.
Defensa, clima y manejo del balón marcarán una noche de máxima tensión, donde cada error puede decidir la temporada, ante un estadio repleto y expectante total.