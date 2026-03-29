¿Patronato o APP? El dilema legislativo para salvar los estadios de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un proyecto de ley ha puesto sobre el tapete una realidad que Panamá arrastra por décadas: el deficiente mantenimiento preventivo de la infraestructura deportiva pública.

La reciente iniciativa legislativa que se debate como Proyecto de Ley 534, actualmente en su segundo debate, ha puesto sobre el tapete una realidad que Panamá arrastra por décadas: el deficiente mantenimiento preventivo de la infraestructura deportiva pública.

Mientras las selecciones de Panamá y Sudáfrica se enfrentaban en un amistoso en Durban este viernes 27 de marzo, en el hemiciclo legislativo se jugaba un partido igual de decisivo para el futuro del recién inaugurado estadio Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón.

El coloso, con capacidad para 5,500 aficionados y ubicado estratégicamente entre las calles 11 y 13, es hoy el símbolo de una gestión accidentada.

La reconstrucción del estadio Roberto Mariano Bula de Colón ascendió a 36 millones de dólares. LP/Carlos Vidal Endara

Tras pasar nueve largos años sin recibir un solo partido de béisbol, su historia financiera es un catálogo de adendas y desestimaciones.

El proyecto de renovación original contemplaba un paquete de 25 millones de dólares que incluía al Mariano Bula junto a los estadios Armando Dely Valdés (fútbol) y el Jaime Vélez (béisbol de pequeñas ligas), ambos en el sector de Arcoíris. Sin embargo, en el camino, los coliseos de Arcoíris fueron sacados de la ecuación y el costo total, enfocado únicamente en el Mariano Bula, ascendió a la escandalosa cifra de 36 millones de dólares.

En Colón piden el patronato

Ante este escenario de costos inflados y abandono, el diputado Nelson Jackson Palma y otros diputados colonenses impulsaron la creación de un Patronato para el estadio. En su diseño inicial, la figura contemplaba una mayoría gubernamental (cuatro miembros del Estado y tres civiles), pero el consenso alcanzado el pasado jueves alteró las fuerzas: ahora la sociedad civil llevará la batuta.

La nueva conformación del Patronato integra al director de Pandeportes, el gobernador de Colón, un representante de la Liga Provincial de Colón (en reemplazo del presidente de Fedebeis), un miembro de la Cámara de Comercio de Colón, uno de los Clubes Cívicos, un representante de la Zona Libre y un miembro de las academias de béisbol locales. Aquellos que no ostenten cargos públicos podrán permanecer cuatro años en sus puestos, con opción a una reelección.

Más allá de los nombres, la propuesta introduce un diente más filoso de fiscalización. La Contraloría General de la República tendrá la obligación de auditar cada centavo que genere el estadio por alquileres, concesiones de alimentos, bebidas y publicidad, así como fondos otorgados por el Estado. Además, el Patronato deberá rendir cuentas mediante un informe financiero anual a Pandeportes, a más tardar 90 días después del cierre del año fiscal.

El dinero de las taquillas

A pesar de su accidentada construcción, el Mariano Bula es hoy la joya de la corona en el deporte de Colón. En solo ocho partidos de la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, el estadio ha recibido a cerca de 40 mil aficionados. Los boletos se venden a $4 dólares para adultos y $2 para niños y jubilados.

Sin embargo, aquí surge una de las grandes interrogantes del sistema: estos ingresos no se quedan en el estadio. El dinero de las boleterías va directamente a las arcas de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), encargada de redirigir porcentajes a las ligas provinciales. Esta estructura es la que genera roces, pues mientras el mantenimiento recae sobre el Estado o el futuro Patronato, el beneficio líquido fluye hacia la federación.

El espejo del Rod Carew

Para entender por qué se busca un cambio de modelo, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, utilizó como ejemplo el barril sin fondo que representa el Estadio Rod Carew.

Desde 2005, el Estado ha inyectado fondos de manera ininterrumpida a su Patronato, sumando actualmente un subsidio de 33 mil dólares mensuales, sin contar el pago de servicios básicos como agua y luz. Son ya dos décadas en las que el Patronato no se valió por cuenta propia.

Esto sin contar las renovaciones millonarias para los Clasificatorios al Clásico Mundial (2012, 2016 y 2022) —la última por 7 millones de dólares.

Por ejemplo, la tercera inversión no contempló el techo, cuyo arreglo actual costaría cerca de un millón de dólares adicionales.

La fricción administrativa también ha sido pública ante la exigencia de transparencia del Patronado: Ordóñez mantuvo fuertes diferencias en 2024 con el expresidente del Patronato, Max Estrada, por la falta de informes financieros.

Según el director, mantener el Rod Carew cuesta hoy casi tres veces más que el propio estadio Rommel Fernández.

¿Patronato o APP?

El debate ha abierto la puerta a soluciones más modernas. Tanto Ordóñez como el diputado Roberto Zúñiga pusieron sobre la mesa la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Zúñiga advierte que “un patronato no genera por sí mismo actividad económica” y que, si no hay patrocinios, el Estado termina siempre rescatándolos, permitiendo el deterioro.

Por su parte, Ordóñez propuso al diputado Miguel Ángel Campos migrar hacia un sistema de fideicomisos y cuentas de autogestión manejadas por bancos estatales (Caja de Ahorros o Banco Nacional).

Este modelo permitiría que el dinero por alquileres y eventos se reinvierta directamente en el recinto y no se pierda en el Tesoro Nacional, como ocurre hoy con los estadios administrados por Pandeportes.

Bajo esta óptica, para Ordóñez el Patronato debería ser un ente fiscalizador y no necesariamente el administrador operativo.

Voces encontradas

El diputado Luis Eduardo Camacho introdujo una advertencia sobre la autonomía: “Nada vale crear un patronato si tiene la mano amarrada”. Para Camacho, que no estaba de acuerdo con la propuesta inicial, es vital que la junta directiva dé poder de decisión al presidente para evitar que la burocracia paralice el mantenimiento diario.

El diputado Eliécer Castrellón ve en esta ley la oportunidad de dejar un legado institucional, mientras que Augusto Palacios mantiene serias reservas. Palacios, quien fue pelotero juvenil a finales de la década de 2000, recordó que las ligas provinciales trabajan “con las uñas”.

Teme que el Patronato absorba los ingresos de kioscos y palcos, dejando a la Liga sin recursos para sostener una temporada que puede costar hasta 300 mil dólares.

Doble esfuerzo

Mientras el Proyecto 534 avanza, Pandeportes ya trabaja en contratos de mantenimiento por 36 meses para sus obras insignes: el Mariano Bula (Colón), el Centro de Alto Rendimiento “Luis Tejada” (Juan Díaz) y el Estadio Mariano Rivera (La Chorrera).

La estrategia actual es contratar a las mismas empresas que construyeron las obras: Aprocosa en Colón, Consorcio Deporte Panameño en el CAR en Juan Díaz y Riga Services en La Chorrera.

El mantenimiento anual del Mariano Bula se estima en 600 mil dólares, mientras que el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada eleva la factura a 4.6 millones de dólares al año. En total, la inversión del Estado en estos tres colosos rondó los 140 millones de dólares.

De aprobarse el Patronato en Colón, la provincia se enfrentaría a una dualidad administrativa: por un lado, el contrato de mantenimiento firmado por Pandeportes y, por el otro, la nueva figura del Patronato encargada de velar por el correcto funcionamiento del estadio.