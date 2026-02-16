Paula Badosa avanza a segunda ronda tras vencer a Siniakova

La tenista española Paula Badosa ganó este lunes a la checa Katerina Siniakova por 6-3 y 7-5 y pasa a la segunda ronda del Máster 1000 de Dubai, en la que se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina este martes.
Badosa d. Katerina Siniakova 6-3 7-5 in Dubai— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 16, 2026
Paula is up & running in Dubai.
Still trying to find her best tennis since the chronic back injury issues.
It takes time, hard work, & a lot of self belief… she’s on the right track.
🇪🇸❤️ pic.twitter.com/yCi4pGGtVM
Paula Badosa se reencontró con la victoria después de dos derrotas seguidas en el Open de Australia y en Abu Dhabi y de no presentarse al WTA 1000 de Doha por unas molestias físicas.
Hard fought win 👌— wta (@WTA) February 16, 2026
Paula Badosa comes through a stern test against Siniakova 6-3, 7-5 to progress under the lights in Dubai.#DDFTennis pic.twitter.com/HspEPDMYBJ
Con esta victoria Badosa pasa a segunda ronda y se enfrentará este martes a la ucraniana Elina Svitolina.