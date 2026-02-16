Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Paula Badosa avanza a segunda ronda tras vencer a Siniakova

    Paula Badosa venció a Katerina Siniakova en sets corridos y clasificó a la segunda ronda del WTA 1000 de Dubai, donde enfrentará a Elina Svitolina de Ucrania.

    EFE
    Paula Badosa avanza a segunda ronda tras vencer a Siniakova
    La española Paula Badosa de España contra la checa Katerina Siniakova, durante su partido de primera ronda de individuales femeninos del Campeonato WTA de Tenis de Dubái 2026 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos,este lunes.-EFE/ Ali Haider

    La tenista española Paula Badosa ganó este lunes a la checa Katerina Siniakova por 6-3 y 7-5 y pasa a la segunda ronda del Máster 1000 de Dubai, en la que se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina este martes.

    Paula Badosa se reencontró con la victoria después de dos derrotas seguidas en el Open de Australia y en Abu Dhabi y de no presentarse al WTA 1000 de Doha por unas molestias físicas.

    Con esta victoria Badosa pasa a segunda ronda y se enfrentará este martes a la ucraniana Elina Svitolina.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más