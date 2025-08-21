Paulo César Wanchope reconoce la derrota ante el tangible crecimiento del fútbol panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras la derrota 1-0 frente al CAI de La Chorrera, Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, enfrentó a la prensa con un tono de autocrítica y reconocimiento al rival.

Wanchope abrió su intervención con una frase clara: “Puedo hablar por este partido. Fue extraño porque tuvimos opciones importantes en el primer tiempo, pero ellos aprovecharon la táctica fija y se llevaron el partido”. Para el timonel, la falta de efectividad frente al arco fue la gran diferencia en el resultado.

El estratega también valoró el trabajo del arquero debutante Alex Rodríguez, a quien catalogó como la figura del encuentro.

“El arquero estuvo bien. Fue la figura del equipo. Yo nunca he escondido el avance de Panamá, y eso es parte de lo que se vio hoy”, expresó.

Wanchope aprovechó para reflexionar sobre la presión que vive al frente de Saprissa, institución a la que calificó como “una de las más exigentes de Centroamérica”. “Si no hay seguidillas de victoria hay nivel de presión en la institución. Pido mis disculpas, en especial a las 800 personas que hicieron el viaje”, señaló.

El exseleccionador de Costa Rica también dedicó tiempo a hablar del fútbol panameño y del crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

“De unos años para acá, Panamá ha avanzado. La infraestructura ha mejorado mucho. Entrenamos en la casa de Plaza Amador y eso ayuda al progreso de los jugadores. Van a torneos internacionales y eso se refleja cuando llegan a primera división”, destacó.

En cuanto al rendimiento colectivo de Saprissa, Wanchope reconoció que su equipo debe ser más consistente: “Queremos dar más y tenemos que estar mejor en decisiones como cuerpo técnico y los jugadores también. Me ocupa que seamos consistentes en el funcionamiento”.

Finalmente, dejó un mensaje de calma para la afición, aunque sin ocultar la frustración. “A veces se vive en una fantasía para bien o para mal. Previo al partido había crítica y se tenía al Saprissa como un desastre. En el campeonato nacional podemos estar mejor, pero no vamos mal. También aplica para Copa Centroamericana”, concluyó.

Saprissa enfrentará la última jornada de la fase de grupos con la obligación de derrotar al Motagua hondureño en Tibás. El margen de error es mínimo y Wanchope lo sabe. “La responsabilidad es mía, y lo que corresponde ahora es trabajar para que el equipo reaccione”, cerró.