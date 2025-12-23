Pedri dice que ‘no es exagerado’ considerar a España como favorita para ganar el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ ha asegurado que “no es exagerado” considerar a España como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial del próximo verano, aunque ha matizado que este torneo “siempre es muy complicado” porque “hay grandísimas selecciones”.

“Estará Argentina, actual campeona. Y también Inglaterra, Alemania, Francia y Brasil, que siempre son fuertes, pero nosotros también lo somos”, ha opinado el futbolista tinerfeño en una entrevista publicada por la revista ‘Esquire’.

En clave azulgrana, Pedri ha señalado que la llegada de Hansi Flick en el verano de 2024 “ha cambiado muchas cosas dentro del club a nivel de seriedad”, puesto que “le ha imprimido cierto carácter alemán”, aunque destaca que el entrenador también es “muy familiar”.

Conquistar el próximo Mundial de fútbol pasa por las botas de Pedri. El canario, timonel del FC Barcelona y de la selección española, nos habla en exclusiva de fútbol, pero también del universo intangible con el que enriquece su vida fuera de los... https://t.co/RGm9CE0mnD — Esquire España (@EsquireEs) December 23, 2025

“Siempre está ayudándonos, dándonos consejos, sobre todo a nivel táctico”, ha añadido el centrocampista, que ha defendido el estilo del equipo: “Desde fuera puede parecer arriesgado por la línea defensiva tan adelantada y los espacios, pero si el equipo presiona arriba es muy difícil que el rival encuentre el hueco para filtrar el pase perfecto al delantero”.

Pedri ha afirmado que, aunque cree que “no será fácil”, espera “repetir el triplete nacional de la temporada pasada y ganar también la Champions”.

Preguntado por los rivales más fuertes, ha citado al PSG, Arsenal, Manchester City y Real Madrid, y ha agregado que el Sporting de Portugal le ha “sorprendido para bien” en este inicio de curso.

🎙️¿Has dejado de desayunar?



🗣️Pedri: “Solo desayuno los días de partido, y desayuno mucho. Es algo que me impuse, nadie me lo dictó.



En realidad, fue bajo la influencia de Ferran; el tiburón es muy autosuficiente y sabe mucho de estas cosas. Me dio varios consejos que puse en… pic.twitter.com/U69nN0dbLw — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 23, 2025

También ha admitido que “sin duda” le gustaría volver a jugar con Leo Messi. “Es el mejor de la historia y me ayudó mucho el año que estuvimos juntos”, ha añadido.

Por último, Pedri ha desvelado que, por consejo de su compañero Ferran Torres, ahora solo desayuna los días de partidos, una fórmula que le “va muy bien”. “Ferran y yo hacemos una buena mezcla; él es más enérgico y se estresa, mientras que yo, como buen canario, soy un tío tranquilo”, ha comentado sobre su relación con el valenciano.