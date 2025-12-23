Panamá, 23 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Pedri dice que ‘no es exagerado’ considerar a España como favorita para ganar el Mundial

    EFE
    Pedri dice que ‘no es exagerado’ considerar a España como favorita para ganar el Mundial
    Pedri (#20) declaró que España es favorita a ganar la Copa del Mundo. EFE/Alberto Estévez

    El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ ha asegurado que “no es exagerado” considerar a España como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial del próximo verano, aunque ha matizado que este torneo “siempre es muy complicado” porque “hay grandísimas selecciones”.

    +info

    Del Bosque: ‘Estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos’Botafogo de Kadir Barría tiene nuevo director técnicoFelipe Baloy dirigirá a Panamá en su segundo camino al Mundial juvenil en CatarPanamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA

    “Estará Argentina, actual campeona. Y también Inglaterra, Alemania, Francia y Brasil, que siempre son fuertes, pero nosotros también lo somos”, ha opinado el futbolista tinerfeño en una entrevista publicada por la revista ‘Esquire’.

    En clave azulgrana, Pedri ha señalado que la llegada de Hansi Flick en el verano de 2024 “ha cambiado muchas cosas dentro del club a nivel de seriedad”, puesto que “le ha imprimido cierto carácter alemán”, aunque destaca que el entrenador también es “muy familiar”.

    “Siempre está ayudándonos, dándonos consejos, sobre todo a nivel táctico”, ha añadido el centrocampista, que ha defendido el estilo del equipo: “Desde fuera puede parecer arriesgado por la línea defensiva tan adelantada y los espacios, pero si el equipo presiona arriba es muy difícil que el rival encuentre el hueco para filtrar el pase perfecto al delantero”.

    Pedri ha afirmado que, aunque cree que “no será fácil”, espera “repetir el triplete nacional de la temporada pasada y ganar también la Champions”.

    Preguntado por los rivales más fuertes, ha citado al PSG, Arsenal, Manchester City y Real Madrid, y ha agregado que el Sporting de Portugal le ha “sorprendido para bien” en este inicio de curso.

    También ha admitido que “sin duda” le gustaría volver a jugar con Leo Messi. “Es el mejor de la historia y me ayudó mucho el año que estuvimos juntos”, ha añadido.

    Por último, Pedri ha desvelado que, por consejo de su compañero Ferran Torres, ahora solo desayuna los días de partidos, una fórmula que le “va muy bien”. “Ferran y yo hacemos una buena mezcla; él es más enérgico y se estresa, mientras que yo, como buen canario, soy un tío tranquilo”, ha comentado sobre su relación con el valenciano.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más