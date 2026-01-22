Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

    EFE
    Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral
    Pedri (2-d) juega un balón entre varios jugadores de la Real, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

    El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

    El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barça, y se sometió a pruebas médicas este jueves por la mañana.

    Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral
    Pedri durante el entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, este sábado. EFE/ Enric Fontcuberta.

    Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero), el Copenhagen (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero), el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero), el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero).

    De este modo, el entrenador Hansi Flick perderá a un futbolista fundamental en el centro del campo y deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones sin sus dos centrocampista titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción. EFE

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Riccardo Francolini pactó un acuerdo de pena, para librarse del juicio de los sobornos de Odebrecht. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Se cae licitación de basura en San Miguelito: consorcio no cumplió requisitos. Leer más