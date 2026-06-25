Panamá, 25 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Selección de Portugal

    Pedro Neto: ‘El grupo se alegró mucho por los goles de Cristiano Ronaldo’

    EFE
    Pedro Neto: ‘El grupo se alegró mucho por los goles de Cristiano Ronaldo’
    Cristiano Ronaldo (Der.) celebra uno de sus goles con su compañero Pedro Neto. EFE

    El extremo portugués Pedro Neto aseguró este jueves que el doblete de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán fue muy celebrado entre los jugadores y destacó su olfato goleador, aunque rechazó que la suerte de Portugal en el Mundial de Fútbol dependa exclusivamente de sus tantos.

    “El grupo se alegró mucho por él (Ronaldo), porque sabemos que vive de los goles y está obsesionado con eso. Nos gusta ver siempre al mejor haciendo lo que más le gusta”, dijo Neto en una rueda de prensa desde Palm Beach Gardens, donde el combinado luso tiene sus instalaciones de entrenamiento.

    El extremo del Chelsea agregó que Ronaldo “es realmente importante” para la selección, aunque descartó que tengan una fuerte dependencia.

    “Creo que la palabra ‘depender’ es demasiado fuerte. Sabemos que si el balón va al área, la probabilidad de anotar es muy alta, pero por supuesto creamos oportunidades para todos y cada uno de los jugadores en la cancha y para eso trabajamos. Tenemos nuestros automatismos, nuestra forma de jugar y no creo que tengamos esa dependencia de él, sino que tenemos confianza en él”, resaltó.

    Neto comenzó su intervención trasladando un mensaje de solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, tras los dos devastadores terremotos que azotaron en la víspera al centro del país suramericano.

    “Antes que nada, quería dejar unas palabras de solidaridad al pueblo de Venezuela debido a lo que sucedió, a sus familias y a las víctimas, sobre todo porque tenemos una gran cantidad de portugueses allá y era lo primero que quería manifestar”, afirmó.

    Sobre el partido contra Colombia, que decidirá al líder del grupo K el sábado, Neto advirtió que será “un desafío por el calor y la gran cantidad de colombianos” que habrá en Miami.

    “Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que se quedó fuera de Catar 2022. Colombia viene bien, tiene un buen equipo y fue finalista en la Copa América”, puntualizó, antes de precisar que deberán “igualar o superar” la intensidad colombiana para llevarse los tres puntos.

    Además, destacó a Luis Díaz como “un gran jugador con gran influencia”, pese a que Colombia “ha demostrado excelentes actuaciones colectivas”

    De quedar primero, Portugal se enfrentará a uno de los ocho mejores terceros de grupo, mientras que si termina en segunda posición jugará contra el segundo del grupo L, que podría ser Inglaterra, Ghana o Croacia.

    En caso de derrota y una goleada de República Democrática del Congo a Uzbekistán, el combinado luso podría caer a la tercera posición.

    Aunque Neto admitió que está pendiente a lo que sucedería si terminan segundos o terceros, zanjó que la meta es “quedar primeros, independientemente de que suceda en el resto de grupos”.

    Pedro Neto: ‘El grupo se alegró mucho por los goles de Cristiano Ronaldo’

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 17:39 Se eleva a 188 los fallecidos por los terremotos en Venezuela y más de 2,900 familias damnificadas Leer más
    • 17:28 Línea 3 del Metro de Panamá avanza 77% y entra en fase clave pruebas dinámicas Leer más
    • 17:21 Mulino propone una cumbre regional contra el narcotráfico y el crimen organizado Leer más
    • 17:14 Llaman a la calma. Sismo en Chiriquí no guarda relación con terremoto de Venezuela Leer más
    • 17:11 Periodistas de la región repudian los intentos del Congreso peruano de criminalizar la labor de Gustavo Gorriti  Leer más
    • 16:55 La emotiva historia de ‘Amor y Control’, contada por Rubén Blades en Panamá Leer más
    • 16:40 Cabo Verde, con la cabeza en Houston y un ojo en Guadalajara Leer más
    • 16:17 José Córdoba realza el papel competitivo de Panamá pese a la eliminación Leer más
    • 15:43 Embajador de Estados Unidos afirma que China está ‘castigando’ a Panamá Leer más
    • 15:38 Copa Airlines cancela vuelos a Caracas, Valencia, Barquisimeto y Barcelona tras sismos en Venezuela Leer más