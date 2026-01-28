Panamá, 28 de enero del 2026

    TENIS

    Pegula remonta en el segundo set y avanza a semifinales en Melbourne

    Jessica Pegula remontó con autoridad ante Amanda Anisimova y avanzó a semifinales del Abierto de Australia, imponiendo su servicio y temple en los momentos decisivos.

    EFE
    Pegula remonta en el segundo set y avanza a semifinales en Melbourne
    Jessica Pegula of the USA celebrates match point during the women’s quarterfinals against Amanda Anisimova of the USA on day 11 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 28 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JAMES ROSS

    Jessica Pegula selló este miércoles su pase a las semifinales del Abierto de Australia tras culminar una remontada de autoridad en el segundo set y derrotar a Amanda Anisimova por 6-2 y 7-6(1) en la Rod Laver Arena.

    Rybakina arrolla a Swiatek y avanza a semifinales en Australia

    La estadounidense, sexta cabeza de serie, parecía encaminada a cerrar el duelo sin sobresaltos, pero vio cómo Anisimova, cuarta favorita, elevaba el nivel en el tramo medio del segundo parcial para colocarse 5-3 y disponer de opciones de alargar el encuentro.

    La reacción de Pegula fue inmediata: recuperó el quiebre cuando su rival servía para el set y sostuvo la presión hasta llevar la manga al desempate.

    En el ‘tie-break’, Pegula fue implacable. Tras ceder el primer punto, encadenó siete consecutivos para imponerse 7-1 y asegurar el set por 7-6. Su servicio marcó diferencias durante todo el partido, con primeros saques de gran potencia, en el rango de 164 a 176 km/h, que forzaron errores y limitaron la iniciativa de Anisimova.

    La neoyorquina sostuvo su plan con devoluciones profundas y golpes agresivos desde el fondo, mientras su compatriota acusó la tensión en los momentos decisivos, con varias faltas no forzadas y dificultades para contener el ritmo impuesto por la ganadora.

    Con esta victoria, Pegula completa una actuación sólida en cuartos de final y se instala entre las cuatro mejores del torneo en Melbourne, donde se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, tras su victoria también este miércoles frente a la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, por 7-5 y 6-1.

    EFE

    Agencia de noticias

