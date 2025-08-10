Penales, Goleadas y Suspenso: Definidos los Semifinalistas del Clausura 2025 de la Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado se definieron los semifinalistas de las categorías menores del Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cupcon la disputa de los cuartos de final de las divisiones Sub-8, Sub-10 y Sub-12. Fueron partidos llenos de suspenso, definiciones agónicas y buen fútbol en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Penales y goleadas para decidir a los semifinalistas

La jornada sabatina la abrió la categoría Sub-8 con partidos que marcaron el ritmo para el resto del día.

El primer enfrentamiento, entre el Club Internacional de Fútbol de Panamá, se fue directo a los penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Por Inter marcó Félix Gorgonia, además de un autogol, y por Bagoso hubo doblete de Jafeth Vanegas. Inter ganó 4-2 en la tanda desde los 12 pasos.

En el segundo encuentro, Plaza Amador superó por penales a Suárez Academy en un partido entretenido que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. Los goles los marcaron Luis Zambrano por Plaza y Evans Acosta por Suárez. Plaza ganó 4-3 en la tanda de penales.

En el tercer partido, la academia del Club Atlético Independiente goleó 7-0 a Fundación Ciudad. Los goles fueron un triplete de Avael Mendoza, además de tantos de Gabriel Fonseca, Sebastián De León, Victor Cyjon y Khamin Liu.

En el último cotejo de cuartos de final Sub-8, Soccer 10 goleó al Barcelona Soccer School 4-1. Los tantos del Inter fueron un doblete de Dylan Batista, además de aportes de Mathias Salgado y Luis Bendibu. Josías Zamorano descontó por Barcelona.

Sub-10: De goles y más goles

Si la categoría Sub-8 se distinguió por las definiciones agónicas, la Sub-10 puso su sello con un festival de goles de principio a fin.

En el primer partido de la división Sub-10, Atlético de Madrid superó 4-2 al Barcelona Soccer School. Los goles del Atlético fueron un doblete de Diego Medina y anotaciones de Rodrigo Yagüe y Enrique Paredes para dar vuelta el marcador. David Villarreal y Benjamín Ojeda habían puesto en ventaja al Barcelona.

En el segundo encuentro, y el único con menos de cinco goles de la división, la Academia Bagoso superó por la mínima (1-0) a la academia del Club Atlético Independiente. El único tanto del partido lo marcó Ayrton Roselle.

En el tercer enfrentamiento, Elite Football Academy venció al Plaza Amador 4-2. Los goles de Elite fueron producto de un triplete de Jorge Villaverde y un tanto de Juan Fuentes. Por los leones marcaron Denzel Rodríguez y Miguel Mayta.

En el cuarto cotejo por cuartos de final, la Academia Costa del Este goleó 4-1 a Fundación Ciudad. Los goles de Costa del Este fueron anotados por Zadkiel Yearwood, Isaac Salazar, Eloy Alfaro y un autogol. El único tanto de Fundación Ciudad lo marcó Daniel Batista.

Sub-12: Definiciones agónicas y victorias ajustadas

La jornada sabatina cerró con los cuartos de final de la categoría Sub-12, que nos trajo tres victorias ajustadas y una definición agónica por penales.

En el primer encuentro, el Club Internacional de Fútbol de Panamá venció al Atlético Panamá Viejo 2-1. Por Inter marcaron Ernesto Taylor y Kevin Harrington, mientras que por Panamá Viejo anotó Gian Nieto.

En el segundo cotejo, el Barcelona Soccer School sorprendió al Plaza Amador, venciéndolo 4-3 en los penales tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario. Los tres goles de Plaza fueron de Dayniel Murillo, Thiago Belloso y Juan Diego Dávila. Por Barcelona marcaron Abraham Guevara, Miguel Pérez y Alejandro Carranza.

La Academia Bagoso le ganó 2-1 el tercer partido a Fundación Ciudad. Por Bagoso anotaron Jake Toban y José Herazo, mientras que por Fundación Ciudad descontó Sebastián Castilla.

El cuarto enfrentamiento fue victoria para la academia del Club Atlético Independiente 2-1 sobre la Academia Brunet Hay. Jafeth López marcó un doblete para el CAI, mientras que Juan De León anotó para Brunet Hay.

El fútbol no se detiene

La acción continúa este miércoles 13 de agosto con la disputa de las semifinales en las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12. Todos los partidos se llevarán a cabo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.