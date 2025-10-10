Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado se disputará la penúltima fecha de la Copa Talento Colegial, con gran parte de los equipos clasificados a cuartos de final ya definidos. La jornada completa se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-18: Por el amor al juego

La velada sabatina arrancará con dos partidos de la categoría Sub-18.

A primera hora, se enfrentarán los Tigers del Smart Academy y los Coyotes del Oxford International School en el último juego del Grupo C. Ambos equipos ya están eliminados y buscarán cerrar la temporada con un triunfo.

A segunda hora será el turno de los Thunders del Instituto Atenea y el Instituto Fermín Naudeau. Los dos conjuntos, también sin opciones de avanzar, intentarán despedirse con una buena actuación.

Equipos clasificados en la categoría Sub-18

Los clasificados en la división Sub-18 están prácticamente definidos, con solo el Grupo B pendiente por resolverse. Los equipos que ya aseguraron su lugar en cuartos de final son:

Grupo A: Colegio Brader y Colegio Real

Grupo C: Instituto Alberto Einstein y El Colegio de Panamá

Grupo D: Metropolitan School y Instituto Panamericano

Sub-14: La Salle busca el pleno; Rubiano por su boleto

En la tarde será el turno de la categoría Sub-14, que cerrará la fase de grupos con cuatro partidos decisivos.

El primer duelo enfrentará a los Spartans del Colegio La Salle contra los Grizzlies del United School of Panama, en el cierre del Grupo D.

Los Grizzlies, ya eliminados, buscarán sumar sus primeros puntos.

La Salle, clasificado y líder del grupo, intentará cerrar con puntaje perfecto y reafirmar su condición de favorito.

El segundo partido será entre los Lions del Colegio Real y los Wolves del Colegio Pureza de María por el Grupo A. Ambos equipos, sin opciones de avanzar, jugarán por el honor y el cierre positivo.

El tercer encuentro marcará el cierre del Grupo C, con los Coyotes del Oxford International School frente al Instituto Cultural. Los dos están eliminados, pero buscarán despedirse con victoria.

El último enfrentamiento será por el Grupo A, cuyos clasificados aún no están definidos, entre el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Rubiano.

El Fermi ya está sin opciones.

El Rubiano marcha segundo con nueve puntos en tres partidos. Si gana, asegurará la clasificación y el primer lugar del grupo, con un partido pendiente.

Equipos clasificados en la categoría Sub-14

El Grupo A sigue abierto, pero los demás grupos ya tienen a sus clasificados a cuartos de final:

Grupo B: International School of Panama e Instituto Justo Arosemena

Grupo C: El Colegio de Panamá y Colegio Javier

Grupo D: Colegio La Salle e Instituto Panamericano

Calendario del sábado

Toda la acción se vivirá en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, con los siguientes horarios:

Smart Academy vs. Oxford International School – 11:30 a.m.

Instituto Atenea vs. Instituto Fermín Naudeau – 1:00 p.m.

United School of Panama vs. Colegio La Salle – 2:05 p.m.

Colegio Real vs. Colegio Pureza de María – 3:10 p.m.

Oxford International School vs. Instituto Cultural – 4:15 p.m.

Instituto Rubiano vs. Instituto Enrico Fermi – 5:20 p.m.