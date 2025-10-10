Panamá, 10 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso

    Jaime Heilbron
    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    El Colegio La Salle (izq.) buscará cerrar la fase de grupos con marca perfecta, mientras que el Instituto Rubiano (der.) intentará sellar la clasificación en la división Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    Este sábado se disputará la penúltima fecha de la Copa Talento Colegial, con gran parte de los equipos clasificados a cuartos de final ya definidos. La jornada completa se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-18: Por el amor al juego

    La velada sabatina arrancará con dos partidos de la categoría Sub-18.

    A primera hora, se enfrentarán los Tigers del Smart Academy y los Coyotes del Oxford International School en el último juego del Grupo C. Ambos equipos ya están eliminados y buscarán cerrar la temporada con un triunfo.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    A segunda hora será el turno de los Thunders del Instituto Atenea y el Instituto Fermín Naudeau. Los dos conjuntos, también sin opciones de avanzar, intentarán despedirse con una buena actuación.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    Equipos clasificados en la categoría Sub-18

    Los clasificados en la división Sub-18 están prácticamente definidos, con solo el Grupo B pendiente por resolverse. Los equipos que ya aseguraron su lugar en cuartos de final son:

    • Grupo A: Colegio Brader y Colegio Real

    • Grupo C: Instituto Alberto Einstein y El Colegio de Panamá

    • Grupo D: Metropolitan School y Instituto Panamericano

    Sub-14: La Salle busca el pleno; Rubiano por su boleto

    En la tarde será el turno de la categoría Sub-14, que cerrará la fase de grupos con cuatro partidos decisivos.

    El primer duelo enfrentará a los Spartans del Colegio La Salle contra los Grizzlies del United School of Panama, en el cierre del Grupo D.

    Los Grizzlies, ya eliminados, buscarán sumar sus primeros puntos.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    La Salle, clasificado y líder del grupo, intentará cerrar con puntaje perfecto y reafirmar su condición de favorito.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo partido será entre los Lions del Colegio Real y los Wolves del Colegio Pureza de María por el Grupo A. Ambos equipos, sin opciones de avanzar, jugarán por el honor y el cierre positivo.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer encuentro marcará el cierre del Grupo C, con los Coyotes del Oxford International School frente al Instituto Cultural. Los dos están eliminados, pero buscarán despedirse con victoria.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    El último enfrentamiento será por el Grupo A, cuyos clasificados aún no están definidos, entre el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Rubiano.

    El Fermi ya está sin opciones.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    El Rubiano marcha segundo con nueve puntos en tres partidos. Si gana, asegurará la clasificación y el primer lugar del grupo, con un partido pendiente.

    Penúltima jornada de la Copa Talento promete emoción y cierre intenso
    Cortesía: Atevo Sports.

    Equipos clasificados en la categoría Sub-14

    El Grupo A sigue abierto, pero los demás grupos ya tienen a sus clasificados a cuartos de final:

    • Grupo B: International School of Panama e Instituto Justo Arosemena

    • Grupo C: El Colegio de Panamá y Colegio Javier

    • Grupo D: Colegio La Salle e Instituto Panamericano

    Calendario del sábado

    Toda la acción se vivirá en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, con los siguientes horarios:

    • Smart Academy vs. Oxford International School – 11:30 a.m.

    • Instituto Atenea vs. Instituto Fermín Naudeau – 1:00 p.m.

    • United School of Panama vs. Colegio La Salle – 2:05 p.m.

    • Colegio Real vs. Colegio Pureza de María – 3:10 p.m.

    • Oxford International School vs. Instituto Cultural – 4:15 p.m.

    • Instituto Rubiano vs. Instituto Enrico Fermi – 5:20 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Evalúan habilitar carril exclusivo desde Albrook hacia el sector oeste. Leer más
    • Ifarhu anuncia segundo pago del PASE-2025 en Panamá Oeste y Veraguas desde el 13 de octubre. Leer más