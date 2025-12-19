Pep Guardiola niega su eminente salida del Manchester City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

“Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

🚨 Pep Guardiola: “In the last three or four years, every time in a certain period you ask me about my future. So yeah, sooner or later at 75 or 76 years-old, I will quit Man City”.



“I have 18 months left on my deal. I'm so delighted, happy, excited in development of the team”. pic.twitter.com/AmR9yv37hh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

“No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo”, agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

“Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo”.