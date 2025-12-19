Panamá, 19 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PREMIER LEAGUE

    Pep Guardiola niega su eminente salida del Manchester City

    EFE
    Pep Guardiola niega su eminente salida del Manchester City
    Pep Guardiola declaró en rueda de prensa que no hay planes para su salida al finalizar al temporada. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

    Pep Guardiola, técnico del Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

    +info

    Xabi Alonso afirma respaldo total del Real MadridCésar Blackman marca un golazo y lidera triunfo del Slovan BratislavaNapoli deja a Modric sin Supercopa tras vencer al Milan 2-0Confirmado: La Serie A se muda (temporalmente) a Australia

    El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

    “Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

    “No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo”, agregó.

    Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

    “Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Venta de los puertos de CK Hutchison a BlackRock, incluyendo dos en Panamá, entraría en punto muerto, según WSJ. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más