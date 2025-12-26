Pep Guardiola: ‘Rodri está mucho mejor’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes que Rodri Hernández está “mucho mejor” y dejó entrever que podría estar disponible para el partido de este sábado contra el Nottingham Forest.

“Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos” este viernes, señaló el entrenador españolsobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que “todavía no están, pero pronto volverán”, y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia.

Pep 💬 (Fitness update) Rodri is much, much better. [Jeremy] Doku and John [Stones] still aren’t there but soon they’ll be back.



(On whether Rodri will be available against Forest) We’ll decide today. Available or not, we’ll decide today. pic.twitter.com/80eAi7QFol — Manchester City (@ManCity) December 26, 2025

Guardiola expresó su pesar por la pérdida de “alguien tan importante para la historia y el legado” del Nottingham Forest.

El entrenador español elogió a su rival de este sábado: “Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno”.

Sobre su jugador Ryan Cherki, que ha destacado en los últimos partidos del City, afirmó que es “increíblemente talentoso”, pero apostilló: “No se trata solo de Cherki, quiero que todos sobresalgan, pero conozco las fortalezas y debilidades de los jugadores porque estoy con ellos, estamos con ellos todos los días, y cada consejo, comentario y sugerencia tiene como objetivo ayudarlos a ser cada vez mejores”.

🚨 Pep Guardiola: “Rodri is much, much better. Available or not, we’ll decide today”.



“John Stones and Jeremy Doku remain out”. pic.twitter.com/dkny59KuRq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2025

El City es segundo en la Premier League con 37 puntos, dos menos que el Arsenal.

“Bueno, el mejor lugar para estar es en la cima, y todavía no estamos ahí”, admitió Guardiola, que reconoció que en el mercado de fichajes de enero “todo puede pasar”.