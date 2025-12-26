Panamá, 26 de diciembre del 2025

    PREMIER LEAGUE

    Pep Guardiola: ‘Rodri está mucho mejor’

    EFE
    Manchester City manager Pep Guardiola greets supporters after winning the English Premier League match between Manchester City FC and West Ham United, in Manchester, Britain, 20 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD

    Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes que Rodri Hernández está “mucho mejor” y dejó entrever que podría estar disponible para el partido de este sábado contra el Nottingham Forest.

    Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos” este viernes, señaló el entrenador españolsobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

    Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que “todavía no están, pero pronto volverán”, y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia.

    Guardiola expresó su pesar por la pérdida de “alguien tan importante para la historia y el legado” del Nottingham Forest.

    El entrenador español elogió a su rival de este sábado: “Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno”.

    Sobre su jugador Ryan Cherki, que ha destacado en los últimos partidos del City, afirmó que es “increíblemente talentoso”, pero apostilló: “No se trata solo de Cherki, quiero que todos sobresalgan, pero conozco las fortalezas y debilidades de los jugadores porque estoy con ellos, estamos con ellos todos los días, y cada consejo, comentario y sugerencia tiene como objetivo ayudarlos a ser cada vez mejores”.

    El City es segundo en la Premier League con 37 puntos, dos menos que el Arsenal.

    Bueno, el mejor lugar para estar es en la cima, y todavía no estamos ahí”, admitió Guardiola, que reconoció que en el mercado de fichajes de enero “todo puede pasar”.

