Pequeñas Ligas de Antón perdió la final y la revancha Asia-Pacífico

La final internacional del torneo de Pequeñas Ligas tuvo un desenlace contundente este sábado en Heritage Park, donde el equipo de China Taipei, representante de Asia-Pacífico, derrotó 9-0 a las Pequeñas Ligas de Antón, equipo panameño que sufrió su segunda derrota en el certamen, ambas ante el mismo rival.

Desde el inicio del partido, Asia-Pacífico mostró su dominio ofensivo. En el primer inning, un sencillo de Cheng En Liao abrió el marcador, poniendo a su equipo arriba 1-0. La ofensiva siguió en ascenso y en el segundo inning, Tsai Shang Hong conectó un imparable al centro, sumando dos carreras más y poniendo el juego 4-0.

El momento decisivo llegó en la quinta entrada, cuando Asia-Pacífico anotó cinco carreras gracias a tres imparables claves. Yung Jen Kung y Chia Ching Lin conectaron sencillos que impulsaron cuatro anotaciones, mientras que Yuy An Luo remolcó la quinta con un doble. En total, Asia-Pacífico consiguió 10 hits en el juego y una gran paciencia al bate con nueve bases por bolas.

En el montículo, Ariel Albaez fue el abridor por Antón, permitiendo siete hits y cuatro carreras en tres innings, con dos ponches y cuatro bases por bolas. Por su parte, Cheng En Liao fue el lanzador abridor de Asia-Pacífico y brilló con dos entradas y dos tercios sin permitir carreras y solo un hit, con un ponche y dos bases por bolas.

A pesar de la derrota, Yasset Castrellon fue el más destacado por su equipo, logrando dos imparables en dos turnos al bate.