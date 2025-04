Periodista mexicano Faitelson se lanza contra Carrasquilla: ‘No ha marcado la diferencia en Pumas’

El periodista mexicano David Faitelson aseguró que el futbolista panameño Adalberto Coco Carrasquilla no ha sido el futbolista que ha marcado la diferencias en el campo y que forma parte del fracaso que ha tenido Pumas, en el Torneo Clausura 2025.

Las declaraciones de Faitelson surgen tras la eliminación de Pumas en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y por la irregularidad en los resultados en el torneo liguero.

“A mí me gusta, es un buen futbolista, sin duda alguna. Lo he visto en sus diferentes etapas. En Pumas, lo utilizan en una zona de retaguardia, cuando él podría servir para otro tipo de cosas en el campo de juego”, dijo Faitelson en el programa El Marcador.

“Pero Carrasquilla está dentro del fracaso de Pumas, no lo puedo separar de eso. Hasta ahora el equipo Universitario, terrible. No tiene la condición futbolística este Pumas para aspirar a algo más. No era un equipo de semifinales de Concacaf, se fue porque tenía que irse. Iba a hacer todo un milagro que este equipo avanzara a semifinal y en la Liga no va a pasar nada con ellos”, agregó.

Carrasquilla, de 26 años, llegó a inicios del certamen como uno de los principales fichajes de esta institución, que es considerada una de las grandes del balompié azteca. El istmeño llegó procedente del Houston Dynamo de la MLS.

“Carrasquilla llegó como un hombre que marcaría diferencia, hasta ahora no lo ha marcado. Siempre he dicho que el gran secreto de Pumas es combinar jugadores mexicanos, hechos en su cantera, y con extranjeros que realmente lleguen y ayuden al equipo. Hasta ahora, Carrasquilla no ha funcionado. Carrasquilla es parte del fracaso de Pumas”, reiteró.

De igual forma, Faitelson no considera que Panamá gane la Copa Oro 2025, porque considera que Estados Unidos, México y Canadá están en otro nivel futbolístico.

“Creo que Panamá ha sido una bocanada de aire fresco en la Concacaf, sobre todo en el área centroamericana, pero creo que Estados Unidos, México y Canadá están en otro nivel”, comentó el reconocido periodista.

“Creo que el gran mérito de Panamá ha sido ganarle, dejar atrás, a Costa Rica, Honduras, El Salvador, selecciones de su área competitiva. Pero no lo veo protagonizando la Copa Oro”, añadió.

De lo que si piensa Faitelson es que La Roja está obligada a estar en la próxima Copa del Mundo que se realizará el próximo año en América del Norte.

“Si no clasifica Panamá al Mundial, con tantos lugares, que ahora ha abierto la FIFA y con Estados Unidos, Canadá y México clasificados de forma directa por ser anfitriones, mejor dedíquense a otra cosa”, concluyó.