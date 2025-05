Piastri en la ‘pole’ y Alonso sale décimo en Montmeló

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de España, el noveno del año, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona); donde el español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, arrancará décimo.

Piastri, de 24 años, logró su cuarta ‘pole’ en la F1 -todas este año- tras dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.675 metros de la pista catalana en un minuto, 11 segundos y 546 milésimas, exactamente 209 menos que su compañero, el inglés Lando Norris -segundo en el Mundial, a tres puntos-, que saldrá junto a él desde la primera fila.

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! 🥇👏



The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM