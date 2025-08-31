Panamá, 31 de agosto del 2025

    Fórmula 1

    Piastri refuerza liderato con victoria en Zandvoort, donde se retiró Norris

    EFE
    Oscar Piastri celebra su victoria en Países Bajos. EFE/EPA/SEM VAN DER WAL

    El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, en Zandvoort; un circuito en el que se retiró su compañero y principal rival por el título, el inglés Lando Norris; y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron octavo y decimotercero, respectivamente.

    Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.

    El piloto de Melbourne, que controló de principio a fin una prueba en la que entró tres veces a pista el coche de seguridad, lidera ahora el Mundial con 309 puntos, 34 más que Norris -cuyo monoplaza se quedó ‘parado’ a nueve vueltas para la meta, a causa de una fuga de aceite- y con 104 sobre Verstappen, celebrado de forma efusiva por su apasionada afición.

    El inglés George Russell (Mercedes) acabó cuarto, justo por delante del tailandés Alex Albon - compañero de Sainz-, que avanzó diez puestos desde parrilla; en una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó fuera de los puntos, pero, al concluir undécimo, firmó su mejor resultado de la temporada.

    El inglés Oliver Bearman (Haas) protagonizó la remontada del día, de catorce posiciones. Salió desde el fondo de la parrilla y concluyó sexto, por delante del canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso, que avanzó doce puestos para finalizar séptimo.

    El doble campeón mundial asturiano finalizó octavo, por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Esteban Ocon (Haas), que también puntuaron este domingo a orillas del Mar del Norte.

    La próxima prueba, el Gran Premio de Italia, se disputará en el mítico circuito de Monza -el templo de la velocidad- el próximo fin de semana.

    EFE

    Agencia de noticias

