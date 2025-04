Piastri saldrá desde ‘pole’ en Baréin; Sainz lo hará octavo y Alonso, decimotercero

El australiano Oscar Piastri (McLaren) saldrá primero en el Gran Premio de Baréin, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará este domingo en el circuito de Sakhir, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán octavo y decimotercero, respectivamente.

Piastri, de 24 años, logró su segunda ‘pole’ en la F1, la segunda del año, después de marcar el mejor tiempo de la tercera ronda de la calificación al cubrir los 5.412 metros de la pista del desierto de las afueras de Manama -la capital del reino del archipiélago arábigo- en un minuto, 29 segundos y 841 milésimas, exactamente 168 menos que el inglés George Russell (Mercedes), que lo acompañará desde la primera fila.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sale tercero, desde la segunda hilera, al lado del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial, arrancará sexto; un puesto por detrás del francés Pierre Gasly (Alpine), en tercera fila, y uno por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancará desde la cuarta, al lado de Sainz, que este sábado firmó su mejor resultado en una calificación desde que pilota para Williams.

Alonso, que quedó eliminado con el decimocuarto tiempo de la Q2, la segunda ronda de la calificación, avanzó un puesto después de que se le anulara el tiempo de vuelta al alemán Nico Hülkenberg (Haas) en esa instancia.

