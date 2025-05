Piastri se lleva la ‘pole’ por 34 milésimas sobre Verstappen; Russell 3º y Norris 4º

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, reforzó su dominio este sábado en la clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romagna (Italia), al lograr la ‘pole’ por una diferencia de 34 milésimas de segundo sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Piastri logró imponerse a un Verstappen que en el primer intento de la tercera ronda de clasificación (Q3) fue más rápido, pero que se tuvo que conformar finalmente con un segundo puesto.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) en tercera posición y la cuarta fue para su compatriota Lando Norris (McLaren), que volvió a quedar tras su compañero de equipo en su lucha por el título.

Y tras los pilotos más en forma y con los mejores monoplazas aparecen los dos españoles, Fernando Alonso (Aston Matin) con una quinta posición, solo una milésima de segundo más rápido que Carlos Sainz (Williams).

Debacle de los locales

Ferrari, en el primero de sus dos Grandes Premios que se disputan en Italia esta temporada 2025 -el actual en Imola y el de Monza en septiembre- y el piloto italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli firmaron una mala clasificación este sábado y no entraron entre los diez más rápidos, al ser eliminados en Q2.

El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton -siete veces campeón del mundo de Fórmula 1- no lograron encontrar una buena gestión de neumáticos en su última vuelta de clasificación y saldrán en la carrera del domingo 11º y 12º, respectivamente.

Por detrás, el único piloto italiano de la parrilla, Antonelli.

Colapinto y Tsunoda, accidentes en Q1.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), en su primera clasificación de la temporada en su vuelta a la Fórmula 1 tras no participar en los seis primeros Grandes Premios, acabó contra el muro en los instantes finales de la primera parte de la clasificación (Q1) del Gran Premio de la Emilia-Romagna (Italia)

Colapinto se estrenó en F1 la pasada temporada, disputando las últimas nueve carreras con Williams, y en invierno fichó por el equipo Alpine, que tomó la decisión de subirle al monoplaza en detrimento del australiano Jack Doohan, hijo de Mick, cinco veces campeón del mundo de motociclismo.

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return 💔#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Y en su primera clasificación de 2025, Colapinto, en su vuelta rápida para garantizarse la presencia en la Q2, cometió un error, metió una rueda en la grava en la salida de la Curva 3 y acabó contra las protecciones.

Una primera sesión de clasificación que fue detenida previamente por una bandera roja provocada por un fuerte accidente del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull). La buena noticia es que, a pesar del duro impacto, el piloto nipón pudo salir por su propio pie.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

El orden de salida para la carrera del domingo :

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Max Verstappen (NER/Red Bull)

3. George Russell (GBR/Mercedes)

4. Lando Norris (GBR/McLaren)

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

6. Carlos Sainz (ESP/Williams)

7. Alexander Albon (TAI/Williams)

8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine)

11. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

13. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber)

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine)

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

17. Nico Hulkenberg (ALE/Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (FRA/ Haas)

19. Oliver Bearman (GBR/Haas)

20. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull).