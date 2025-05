Piastri y McLaren dominan los ensayos de Imola

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula, y su compañero, el inglés Lando Norris -segundo-, dominaron este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, el séptimo del año, en el circuito de Imola (Italia); donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el décimo y el decimocuarto tiempo, respectivamente.

Piastri, de 24 años y que viene de lograr en Miami (EEUU) su cuarta victoria del año -la tercera seguida-, y Norris -un año mayor y que lo secunda en la general, a 16 puntos- repitieron primeros puestos en ambas sesiones. En una jornada en la que se firmaron los mejores cronos en la vespertina, con el neumático súper-blando -el C6-, antes de que todos acabasen efectuando simulación de carrera; y en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine), de 21, que regresa a la categoría reina, marcase el decimotercer crono.

Franco getting some practice in for Sunday! 😃



Watch all the key action from second practice 🎥#F1 #ImolaGP — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

El australiano cubrió los 4.909 metros de la legendaria pista italiana en un minuto, 15 segundos y 293 milésimas, sólo 35 menos que Norris y con 276 de ventaja sobre el francés Pierre Gasly (Alpine), que marcó por la tarde el tercer tiempo que había logrado en la matinal -asimismo por detrás de los McLaren- Sainz.

Alonso, cuyo AMR25 no ha mejorado hasta el momento las prestaciones del coche del año pasado -en espera de un 2026 bastante más halagüeño- repitió el decimocuarto, aunque en la sesión vespertina fue el único que lo logró con el neumático medio, invirtiendo algo más de nueve décimas que el prodigio de Melbourne; del que se quedó a 641 milésimas su compatriota el talentoso piloto madrileño, que llegó a Imola tras completar, en su opinión, en Arabia y en Miami, sus dos mejores fines de semana desde que debutó con Williams.

Colapinto, nacido hace 21 años en Pilar (Buenos Aires), que el año pasado disputó las últimas nueve carreras a bordo de un Williams -puntuando en dos de ellas, en Azerbaiyán y en Estados Unidos- acabó decimotercero, a siete décimas y media de Piastri, debutante hace dos años en la Fórmula Uno después de anotarse, de forma seguida, los campeonatos de F3 y F2.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



We get going again with just a few seconds left on the clock #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/PeBl4FdQY6 — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Por la mañana, con cielo azul y en una sesión soleada, Piastri ya había marcado el mejor tiempo (1:16.545). Con sólo 32 y 52 milésimas de ventaja, respectivamente, sobre Norris y Sainz. En unos entrenamientos en los que, por primera vez en los que va de temporada, se empleó el neumático de compuesto más blando de todos, el C6: reconocible por la raya roja y el más suave de los tres que completan este fin de semana el C4 (duro, raya blanca) y el C5 (medio, amarilla).

Alonso, que acaba de sufrir la pérdida del italiano Fabrizio Borra, su fisioterapeuta y amigo desde que debutase en la F1 -a bordo de un Minardi y en 2001-, el pasado domingo y a causa de un cáncer, había sido decimocuarto por la mañana. El doble campeón mundial asturiano se había quedado a más de medio segundo de Piastri, que mejoró en ocho décimas el tiempo de un Colapinto que sustituyó en Alpine al australiano Jack Doohan y cuya misión este fin de semana, sin renunciar a nada, será la de familiarizarse con el monoplaza en el que competirá a partir de ahora.

En Imola, los Ferrari, aclamados siempre en Monza, también corren en casa. Y el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -por primera vez de rojo en Italia- acabaron sexto y undécimo, respectivamente, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Una pista de las de la vieja escuela, técnica y estrecha, donde perdió la vida hace 31 años el mito brasileño Ayrton Senna -triple campeón del mundo-. En un fin de semana trágico en el que, un día antes, durante la calificación, había fallecido el debutante austriaco Roland Ratzenberger.

Hadjar has a brush with the barriers before getting beached 😖#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/O9e47XIzSN — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

El circuito está muy cerca de Bolonia, donde creció Andrea Kimi Antonelli, sustituto de Sir Lewis en Mercedes y el ‘rookie’ mejor clasificado en lo que va de año: es sexto, con 48 puntos. Antonelli, que es el que realmente corre en casa este fin de semana, aún no había nacido cuando Giancarlo Fisichella se convirtió, al ganar el Gran Premio de Malasia de 2006, en el hasta el momento último italiano en ganar una carrera de F1.

Antonelli fue decimotercero por la mañana (a 549 milésimas), en una sesión que acabó un par de minutos antes de lo debido, con una bandera roja a causa del accidente -sin lamentar daños personales- del debutante brasileño Gabriel Bortoleto, que chocó contra las vallas con su Kick Sauber después de la primera Rivazza, la decimoséptima de las 19 curvas del pista cercana a Bolonia.

FP2 CLASSIFICATION



Piastri by a whisker from Norris at the top 🤏#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hWX1C9Yl80 — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Pero al final, al joven italiano le fue bastante peor que a los Ferrari, ya que acabó la jornada en decimoctava posición, a un segundo y a una décima de Piastri.

Su compañero, el inglés George Russell, a cuatro décimas exactas del piloto ‘aussie’, acabó la jornada cuarto, el mismo puesto que ocupa en el Mundial -con 93 puntos, a 38 de Piastri-.

FP2 CLASSIFICATION



Piastri by a whisker from Norris at the top 🤏#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hWX1C9Yl80 — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Russell acabó una plaza por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el campeonato -a 32- y ganador las tres últimas veces que se corrió en Imola, que se inscribió quinto -a 442 milésimas- en la tabla de tiempos del segundo ensayo; que estuvo interrumpida un par de minutos -a falta de algo más de seis- con bandera roja, para sacar de la gravilla el RB del francés Isack Hadjar, que había perdido el control del mismo en Tamburello.

Los entrenamientos completarán este sábado, horas antes de la calificación que ordenará la carrera dominical; prevista a 63 vueltas, para completar un recorrido de 309 kilómetros.