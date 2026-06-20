Pierre Atcho será el árbitro del juego entre Panamá y Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El juez gabonés Pierre Atcho será el encargado de impartir justicia en el decisivo encuentro entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial 2026, que se disputará el miércoles en el Toronto Stadium, a partir de las 4:00 p.m.

Atcho estará acompañado por sus compatriotas Boris Ditsoga y Amos Abeigne como asistentes, mientras que el saudí Khalid Al Turais fungirá como cuarto árbitro y Mohammed Al Abakry como quinto oficial. El colegiado africano ya tuvo participación en el torneo, al dirigir el compromiso entre Irak y Noruega.

El partido llega con un alto grado de exigencia para ambos conjuntos. Panamá buscará capitalizar el buen trabajo mostrado en su debut, pese a la derrota 1-0 ante Ghana, en un encuentro donde dejó sensaciones positivas en su funcionamiento colectivo. Por su parte, Croacia afronta el compromiso con la urgencia de sumar puntos tras caer 4-2 frente a Inglaterra, resultado que lo obliga a reaccionar si quiere mantenerse con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Con este contexto, el choque en Toronto se perfila como un duelo de alta intensidad, donde la necesidad de victoria marcará el ritmo desde el inicio y pondrá a prueba tanto el carácter de los equipos como la labor del cuerpo arbitral designado.