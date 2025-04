Pierre Gasly lideró, por delante de Lando Norris, el primer libre de Yeda

El francés Pierre Gasly (Alpine) fue el más rápido este viernes, por delante del inglés Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Arabia Saudí, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Yeda, a orillas del Mar Rojo.

En la mejor de sus 25 vueltas, Gasly cubrió, con los neumáticos blandos, los 6.174 metros de la rápida y técnica pista saudí en un minuto, 29 segundos y 239 milésimas, sólo siete menos que Norris -que giró las mismas veces que él-; y con setenta sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que firmó el tercer tiempo de la sesión.

A surprise up at the front in a scorching FP1 as Pierre Gasly tops the timesheets 👊 #F1 #SaudiArabianGP https://t.co/TF4XbGXIAn

El australiano Oscar Piastri (McLaren), segundo en el campeonato, a tres puntos de su compañero Norris (77 frente a 74) y que viene de lograr el pasado domingo, en Baréin, su segunda victoria del año, marcó el cuarto crono, a una décima del francés de Alpine, en una sesión poco trascendente; disputada a la luz del día, a diferencia de la calificación de este sábado y de la carrera dominical, que, en sesión nocturna, se desarrollarán con luz artificial y -obviamente- en otras condiciones.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que al igual que los anteriores lograron sus mejores marcas con el neumático blando- se inscribieron séptimo y decimocuarto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

A close shave on the way to P1 for Gasly 🤏



You wouldn't want to get any closer to the inside barrier than that!#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VZI4P4RtoI