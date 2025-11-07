Panamá, 07 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    ‘PIFIA 2V2′, un torneo lleno de velocidad, talento y ritmo en la cancha

    Humberto Cornejo
    ‘PIFIA 2V2′, un torneo lleno de velocidad, talento y ritmo en la cancha
    Guillermo Henry (c), organizador del evento y dueño de la marca PIFIA, y Manuel Escudero (i). Foto: Jancarlo Mendoza

    El talento del baloncesto panameño tendrá su cita este sábado 8 de noviembre con el Torneo “PIFIA 2V2”, una competencia que reunirá a los mejores jugadores del formato dos contra dos, en la cancha 1 de La Doce Sport Center, ubicada en la Avenida 12 de Octubre.

    Un total de 32 jugadores, distribuidos en 16 equipos, formarán parte del evento que iniciará a las 2:30 p.m. y que promete una tarde llena de espectáculo sobre la duela.

    El sistema de competencia será a muerte súbita, con ocho partidos en la ronda regular. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, seguidos por las semifinales y la gran final, donde se definirá al campeón del torneo.

    Cada encuentro tendrá una duración de 10 minutos o 15 puntos, lo que ocurra primero. Los tiros desde la línea de tres puntos valdrán dos, y el resto de las anotaciones será de un punto. Además, se jugará con reloj de 14 segundos en cada posesión ofensiva, siguiendo las normas del formato de media cancha (Half Court)

    El torneo contará con premios en efectivo por un total de mil dólares, cortesía de la marca PIFIA.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Mitradel pide a Cervecería Nacional documentos que justifiquen los despidos. Leer más