‘PIFIA 2V2′, un torneo lleno de velocidad, talento y ritmo en la cancha

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El talento del baloncesto panameño tendrá su cita este sábado 8 de noviembre con el Torneo “PIFIA 2V2”, una competencia que reunirá a los mejores jugadores del formato dos contra dos, en la cancha 1 de La Doce Sport Center, ubicada en la Avenida 12 de Octubre.

Un total de 32 jugadores, distribuidos en 16 equipos, formarán parte del evento que iniciará a las 2:30 p.m. y que promete una tarde llena de espectáculo sobre la duela.

El sistema de competencia será a muerte súbita, con ocho partidos en la ronda regular. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, seguidos por las semifinales y la gran final, donde se definirá al campeón del torneo.

Cada encuentro tendrá una duración de 10 minutos o 15 puntos, lo que ocurra primero. Los tiros desde la línea de tres puntos valdrán dos, y el resto de las anotaciones será de un punto. Además, se jugará con reloj de 14 segundos en cada posesión ofensiva, siguiendo las normas del formato de media cancha (Half Court)

El torneo contará con premios en efectivo por un total de mil dólares, cortesía de la marca PIFIA.