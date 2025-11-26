Panamá, 26 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA.
    Fútbol

    Piqué debuta como profesor invitado en Harvard analizando el fenómeno de la Kings League

    EFE
    Gerard Piqué debutó esta semana como profesor invitado en Harvard, analizando el fenómeno de la Kings League. EFE

    Gerard Piqué debutó esta semana como profesor invitado en Harvard, en Boston, analizando el fenómeno de la Kings League en un caso de estudio como parte de una asignatura sobre el negocio del deporte de un MBA de esa universidad.

    Piqué fue invitado por la directora del curso “Business of Entertainment, Media and Sports”, Anita Elberse, quien, junto al investigador español David Moreno, plantearon a sus estudiantes un caso de estudio sobre el lanzamiento de la Kings League y cómo puede revolucionar las audiencias del fútbol.

    Precisamente, el exfutbolista catalán realizó este mismo curso formativo en un formato corto de cuatro días en Harvard en 2017, también de la mano de la profesora Elberse. Otras personalidades como la actriz Katie Holmes y el deportista Pau Gasol también cursaron estos estudios.

    Las clases se centraron en cómo la Kings League se ha convertido en uno de los productos de entretenimiento deportivo del momento a través de una narrativa nativa de redes sociales, un formato de competición transgresor y una conexión estrecha con la comunidad, recogen varios medios.

    La competición fundada por el exfutbolista del Barça empezó sus competiciones el 1 de enero de 2023 y ya se ha expandido con ligas masculinas y femeninas en España y México, además de ligas masculinas en Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África, y próximamente en Estados Unidos.

    La competición de fútbol 7 sobre césped artificial cerró se primer ejercicio completo con un volumen de negocio de 20 millones de euros, de acuerdo al portal sobre finanzas del negocio del deporte Palco23.

    “Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo”, expresó Piqué.

    Varios alumnos lucieron camisetas del FC Barcelona en la foto que se hicieron todos los estudiantes con Piqué al término de la clase.

    EFE

    Agencia de noticias

