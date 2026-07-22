Pitch, Hit & Run vuelve a Panamá para descubrir a las próximas figuras del béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El programa de MLB inició este miércoles en el estadio Andy Alonso y recorrerá 12 sedes del país antes de disputar su final en la Academia Mariano Rivera.

Bajo un sol intenso y la humedad característica de la capital, cientos de niños volvieron a soñar este miércoles con seguir los pasos de las grandes figuras del béisbol panameño.

Después de varios años de ausencia, Pitch, Hit & Run regresó oficialmente al país con el inicio de su edición 2026, un programa de Major League Baseball (MLB) que busca identificar y desarrollar nuevos talentos entre niños y niñas de todo el territorio nacional.

El estadio Andy Alonso, en Parque Lefevre, fue el escenario del acto inaugural de una iniciativa que recorrerá 12 sedes del país antes de celebrar su gran final el próximo 22 de agosto en la Academia Mariano Rivera.

El retorno del programa representa la reactivación de uno de los proyectos de desarrollo infantil más reconocidos del béisbol. Su regreso había sido oficializado en abril pasado durante un acto celebrado en las oficinas de MLB en Nueva York, con la participación del gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia; la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el miembro del Salón de la Fama Mariano Rivera, y el grandes ligas panameño José Caballero.

Pitch, Hit & Run Panamá 2026 está dirigido a niños y niñas de entre 9 y 12 años, nacidos entre 2014 y 2017. La participación es gratuita y el programa, respaldado por Caja de Ahorros, espera impactar a cerca de 4 mil participantes a nivel nacional.

La competencia está dividida en las categorías junior (9 y 10 años) y senior (11 y 12 años), donde los participantes ponen a prueba sus habilidades en tres fundamentos esenciales del béisbol: lanzamiento (Pitch), precisión al batear (Hit) y velocidad en carrera (Run). Cada niño compite dentro de su grupo de edad en un ambiente que combina el aprendizaje con la competencia.

Durante el lanzamiento, Farrugia destacó el esfuerzo realizado para recuperar un programa que permanecía inactivo desde antes de la pandemia.

“Es un proyecto que veníamos trabajando hasta 2019; sin embargo, el tema de la pandemia nos detuvo un poquito ese impulso. Lo hemos retomado con el apoyo del Despacho de la Primera Dama y estamos muy contentos porque el impacto que tiene este proyecto es importante para la juventud”, señaló.

El gerente de Caja de Ahorros explicó que el recorrido nacional comprenderá 12 jornadas clasificatorias que concluirán con una final de 72 participantes.

“Son cerca de 4 mil niños y niñas los que debe impactar este programa. Vamos a terminar con 72 niños disputando la final por premios importantes, pero lo más valioso es el proceso, donde la disciplina, la constancia y la dedicación ayudarán a formar a los grandes ligas del mañana”, expresó.

Farrugia también reconoció que el regreso del programa requirió varios años de gestiones debido a los estrictos protocolos que implica trabajar con la marca MLB.

“No es sencillo porque Major League Baseball es una marca de primer mundo. Coordinar toda la organización desde la oficina del comisionado implica un trabajo importante. Pero logramos traer nuevamente este programa y esperamos contar con grandes estrellas de las Grandes Ligas durante el evento final”, adelantó.

Entre los incentivos para los mejores clasificados figuran becas, viajes para asistir a partidos de las Grandes Ligas junto a sus acudientes y otras experiencias relacionadas con el béisbol profesional.

A la inauguración también asistieron los exgrandes ligas Luis Durango y Enrique Burgos Jr., además del exlanzador Gilberto Méndez, quienes acompañaron a los participantes durante las diferentes estaciones de competencia.

Durango resaltó que este tipo de programas trascienden el aspecto deportivo y ofrecen una alternativa positiva para la niñez.

“Me siento bastante contento de trabajar con los niños, que son el futuro de Panamá, y de poder transmitirles todo lo que aprendí durante mi carrera”, afirmó.

El exjardinero agregó que el objetivo principal es despertar el interés de los niños por el béisbol desde edades tempranas.

“Lo primordial es que los niños vengan, se diviertan y se alejen de los malos caminos. Queremos enseñarles lo que hemos aprendido durante todos estos años y brindarles una oportunidad para crecer mediante el deporte”, comentó.

También destacó la importancia de fortalecer los fundamentos básicos desde las primeras etapas de formación.

“En las academias les enseñamos a correr, batear y jugar con paciencia. Todo comienza por dominar esos fundamentos”, indicó.

Por su parte, Joao Texeira, representante de MLB, confirmó que el éxito del proyecto ya garantiza una nueva edición para el próximo año.

“La intención es que Pitch, Hit & Run regrese en 2027 y podamos realizarlo incluso más temprano en el calendario para ampliar su alcance”, manifestó.

Tras su paso por Parque Lefevre, la gira continuará por Changuinola (27 de julio), Puerto Armuelles (28), David (29), Santiago (30), Chitré (31), Las Tablas (1 de agosto), Aguadulce (2), Colón (3), La Chorrera (4), Las Mañanitas (5) y Metetí (6), antes de disputar la gran final el 22 de agosto en la Academia Mariano Rivera, donde los mejores clasificados buscarán conquistar una experiencia única vinculada al béisbol de las Grandes Ligas.