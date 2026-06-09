Platini demanda a Infantino, presidente de la FIFA, por tráfico de influencias y calumnias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La antigua estrella del fútbol francés y expresidente de la UEFA Michel Platini presentó una denuncia contra el actual presidente de la FIFA y su antiguo brazo derecho en la UEFA, Gianni Infantino, por “tráfico de influencias”, “asociación ilícita para cometer una denuncia calumniosa” y “denuncia calumniosa”.

La acción judicial, presentada el lunes en Francia, está en manos del coordinador de los jueces de instrucción de París, lo que provocará automáticamente la designación de un juez instructor para este caso, según informó este martes ‘L’Équipe’.

En paralelo, Platini también ha iniciado un procedimiento civil “por responsabilidad contra la FIFA” ante el tribunal de Marsella en el que pide una indemnización basándose en lo que habría ganado siendo presidente de la FIFA.

El antiguo mandatario de la UEFA (2007-2015) acusa a Infantino, quien fue su brazo derecho en el organismo europeo, de haber estado detrás de un complot para impedir que fuese presidente de la FIFA en las elecciones de 2015.

Platini tuvo que retirarse de la carrera para el órgano rector del fútbol mundial en favor de Infantino después de la FIFA estimase que había violado el código ético de la entidad al ser acusado de aceptar 2 millones de francos suizos de parte del presidente saliente de la FIFA, Joseph Blatter.

En este caso de corrupción, sin embargo, el legendario futbolista francés tres veces Balón de Oro fue definitivamente absuelto por la Justicia suiza en marzo de 2025.

La denuncia presentada por Platini también cubre a Marco Villiger, exdirector de los servicios jurídicos de la Federación Internacional, y Domenico Scala, expresidente de la comisión de auditoría y conformidad de la FIFA, a los que la antigua estrella del fútbol europeo acusa también de haber contribuido a su caída en desgracia.