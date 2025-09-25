Plaza Amador, 20 partidos invicto y un pie en la semifinal de la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Plaza Amador volvió a demostrar por qué es el equipo más consistente del fútbol panameño en la actualidad. Con un gol in extremis de Ovidio López al minuto 90, el conjunto panameño derrotó 0-1 al Real España en el estadio Francisco Morazán, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El vigente campeón del fútbol panameño extendió a 20 su racha de partidos sin conocer la derrota en todas las competencias, una seguidilla que inició el pasado 26 de abril y que se mantiene con paso firme. Además, en el certamen regional, los Leones han firmado una campaña perfecta al ganar los cinco compromisos que han disputado.

El equipo dirigido por Mario Méndez impuso condiciones en San Pedro Sula. Plaza dominó la posesión, registró más remates y acumuló un mayor número de saques de esquina, reflejo de una propuesta ofensiva que incomodó durante gran parte del juego a los aurinegros. Sin embargo, el gol se resistía hasta los instantes finales.

La partida se destrabó gracias a la habilitación de Eric Davis, que filtró un balón preciso desde la izquierda y Ovidio López, quien había ingresado al minuto 76 en reemplazo de Everardo Rose, controló con calma, se perfiló y definió con potencia para batir al portero internacional hondureño Luis “Buba” López.

Plaza Amador lo gana al 90’



La anotación silenciaba a los más miles de aficionados presentes y premiaba la paciencia del cuadro visitante.

Ahora, el conjunto panameño parte con ventaja para la vuelta, programada para el miércoles 1 de octubre en el estadio Rommel Fernández.

Los cuatro equipos clasificados a semifinales y acceden de forma directa a la Copa de Campeones 2026, conocida como Concachampions, donde compiten equipos del Caribe y Norteamérica.

En simultaneo, otro equipo panameño tuvo una noche complicada. Sporting San Miguelito cayó 2-0 ante Xelajú en Guatemala, con goles de Kevin Ruiz y Derrikson Quirós. Los académico deberán buscar la remontada en la vuelta, fijada para el jueves 2 de octubre en el estadio Universidad Latina de Penonomé.