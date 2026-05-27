Plaza Amador, Alianza y Umecit ya conocen su camino en la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones quedaron el grupo A, mientra que Alianza FC y UMECIT chocarán en el grupo C.

El sorteo de la Copa Centroamericana de Concacaf definió el camino de los clubes panameños, con el CD Plaza Amador y el Alianza FC como protagonistas tras sus recientes actuaciones en la Liga Panameña de Fútbol.

Definidos los grupos de la Copa Centroamericana 2026 ✅👏 pic.twitter.com/3PGZGruhbH — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 27, 2026

El actual tricampeón del fútbol panameño, Plaza Amador, quedó ubicado en el Grupo A, donde tendrá como rivales a LD Alajuelense, Club Xelajú, LA Firpo y Diriangén FC. El conjunto placino afrontará un grupo exigente, con clubes tradicionales de Centroamérica, en busca de avanzar a la siguiente fase del certamen.

Por su parte, el Alianza FC, finalista en los dos últimos torneos de la LPF, fue sorteado en el Grupo C, donde compartirá zona con el Club Olimpia, Deportivo Saprissa, Deportivo Mixco y el UMECIT FC, en un grupo que tendrá presencia de dos equipos panameños.

A esto se suma el duelo entre hermano, cuando Tomás Amir Rodríguez, mediocentro del Alianza, se mida a su hermano Tomás Abdiel Rodríguez, quien defiende los colores del Saprissa.

El resto de los grupos también quedó definido. En el Grupo B estarán CS Herediano, Antigua GFC, CD Marathón, Real Estelí y otro representante del Alianza FC (según el sorteo mostrado). Mientras que el Grupo D lo conforman CSD Municipal, FC Motagua, CS Cartaginés, CD FAS y Verdes FC.

De esta manera, los clubes panameños ya conocen su hoja de ruta en el torneo regional, con Plaza Amador teniendo como objetivo ganar este certamen, mientras que Alianza intentará dar el salto internacional, y UMECIT hará su debut entre los mejores equipos de Centroamérica.