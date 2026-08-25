Plaza Amador apuesta por su profundidad para buscar la clasificación ante Alajuelense

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto placino buscará repetir su triunfo del año pasado en Alajuela para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

Plaza Amador afrontará este miércoles su último partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana ante Liga Deportiva Alajuelense, con la clasificación a la siguiente ronda como objetivo y la confianza en una plantilla que ha demostrado tener alternativas.

El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, donde ambos equipos llegan con seis puntos en el Grupo A. Plaza ocupa actualmente la segunda posición, mientras que Alajuelense es tercero.

El conjunto panameño llega con nueve goles anotados y siete recibidos en sus tres compromisos de la fase de grupos. Su recorrido comenzó con una derrota 4-2 ante Diriangén, antes de imponerse 2-1 a Luis Ángel Firpo y golear 5-2 a Xelajú.

Además, Plaza llega al compromiso internacional después de vencer 3-0 a Umecit en la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF, partido en el que Mario Méndez aprovechó para darle minutos a varios jugadores de la plantilla.

Alajuelense, por su parte, suma cuatro goles a favor y dos en contra en el torneo regional. El conjunto costarricense derrotó 1-0 a Xelajú y 3-1 a Diriangén, pero cayó 1-0 ante Luis Ángel Firpo. En su último compromiso de la liga local perdió 1-0 frente a San Carlos.

El duelo también tendrá como antecedente el enfrentamiento de ambos clubes en la edición anterior de la Copa Centroamericana, cuando Plaza Amador sorprendió al conjunto costarricense con una victoria 2-1 como visitante.

Méndez confía en las alternativas

La actuación de los jóvenes ante Umecit dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico placino. Mario Méndez destacó la competencia interna que existe actualmente por un puesto en el equipo.

“Tenemos muchos chicos. Yo creo que hoy los chicos demostraron que están para competir y estamos muy orgullosos del trabajo de cada uno de ellos”, señaló el entrenador.

Méndez destacó particularmente el desempeño de Francisco Córdoba y explicó que la profundidad de la plantilla le permite al equipo mantener su nivel incluso cuando realiza modificaciones.

El técnico también resaltó el trabajo que se realiza desde las categorías inferiores, una estructura que, según explicó, facilita la adaptación de los jugadores cuando dan el salto al primer equipo.

“Cuando ellos suben pues no van a tener ningún problema en copiar lo que se está haciendo arriba, no hay ni una presión para ellos, ya saben el trabajo que se va a hacer y están preparados para eso”, explicó.

Esa profundidad podría resultar determinante ante Alajuelense, especialmente en un partido en el que Plaza necesita sacar un resultado positivo para asegurar su continuidad en el torneo regional.

Quintero, experiencia para los jóvenes

Uno de los veteranos del equipo, Alberto Quintero viene de marcar en el triunfo ante Umecit y nuevamente asumirá un papel importante dentro del grupo.

El experimentado atacante valoró el crecimiento de los jóvenes que están ganando minutos y destacó el aprendizaje que también obtiene de compartir cancha con ellos.

“Muy feliz porque son jóvenes que me están haciendo disfrutar de estos últimos partidos porque ya casi se acerca el final”, comentó Quintero, quien tiene un año más de contrato con Plaza Amador.

El jugador explicó que intenta aprovechar su experiencia para orientar a quienes comienzan a consolidarse en el primer equipo.

“Los chicos se dejan ayudar, sobre todo los que van debutando, aprovechan las oportunidades y eso es lo que queda, lo que tú vas a dejar como legado dentro de esta gran institución como Plaza Amador”, afirmó.

Quintero tiene claro el objetivo que espera cumplir el equipo en Costa Rica.

“Vamos demostrando lo que queremos, que es volver a llegar hasta la etapa final del torneo, pero ahora a descansar, que mañana nos toca un viaje y un objetivo muy importante que lo tenemos claro como grupo, que es sacar un buen resultado en Costa Rica”, manifestó.

Con seis puntos por lado y todo por definirse en la última jornada, Plaza Amador buscará repetir en Alajuela la actuación que le permitió salir victorioso de ese mismo escenario en la edición anterior y asegurar su presencia en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.