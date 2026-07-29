Plaza Amador arranca con tropiezo en la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones cayeron 4-2 ante Diriangén FC en su debut de la Copa Centroamericana 2026.

Plaza Amador tuvo un estreno para el olvido en la Copa Centroamericana 2026 al caer 4-2 frente a Diriangén FC, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo A disputado, en el estadio Nacional de Nicaragua, en Managua.

¡Diriangén FC se pone al frente! Luis Coronel firma el primer gol del partido 🫡 pic.twitter.com/Xri6QVGuR3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 29, 2026

El conjunto panameño recibió tres goles en la primera mitad que condicionaron sus aspiraciones de iniciar con el pie derecho su participación en el torneo regional.

Diriangén salió decidido a imponer condiciones y encontró la ventaja apenas al minuto 5. Luis Coronel apareció dentro del área para definir una asistencia de Melvin Hernández y abrir el marcador ante una defensa panameña que no logró reaccionar.

¡Diriangén FC amplía la ventaja con gol de Harry Rojas! ⚽ pic.twitter.com/ycICmiNCBl — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 29, 2026

El golpe inicial aumentó la presión sobre Plaza Amador, que no encontraba respuestas ante la intensidad del conjunto nicaragüense. Al minuto 15, Harry Rojas aprovechó un balón dentro del área y remató de primera intención para ampliar la diferencia.

La pesadilla continuó para el equipo dirigido por el cuerpo técnico placino. Al minuto 27, Bruno Barja recibió dentro del área y sacó un disparo colocado al poste derecho para marcar el 3-0 y dejar al conjunto panameño contra las cuerdas antes del descanso.

Derechazo y adentro para marcar el 3-0 de Diriangén 🔥 pic.twitter.com/PuZrvEeIc8 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 29, 2026

En la segunda parte, al minuto 67, Anyelo Velásquez marcó el cuarto tanto después de una complicación del guardameta Samuel Castañeda.

Con el partido prácticamente definido, Plaza Amador mostró orgullo en los minutos finales y logró descontar. Héctor Ríos apareció al minuto 82 para aprovechar un rebote dentro del área, mientras que Alberto Negrito Quintero marcó al 90’ para colocar el definitivo 4-2.

¡Héctor Ríos convierte el primer tanto del conjunto panameño! ⚽️ pic.twitter.com/SPB1znFPyr — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 29, 2026

La actividad del grupo A continuará el próximo martes, cuando Plaza Amador dispute su segundo compromiso como local frente al CD Luis Ángel Firpo. Por su parte, Diriangén recibirá al vigente campeón de la competencia, Liga Deportiva Alajuelense.

¡Plaza Amador descuenta de nuevo! Alberto Quintero convierte el segundo 👊 pic.twitter.com/6gNP57B3SG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 29, 2026