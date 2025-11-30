Panamá, 30 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clausura

    Plaza Amador: bicampeonato y una final inolvidable en el estadio Rommel Fernández

    Humberto Cornejo
    Plaza Amador: bicampeonato y una final inolvidable en el estadio Rommel Fernández
    Ricardo Buitrago levanta el trofeo del campeonato del Torneo Clausura 2025.. EFE/ Eliecer Aizprúa Banfield

    El Plaza Amador volvió a coronarse en lo más alto del fútbol panameño. Los Leones rugieron fuerte en el estadio Rommel Fernández y derrotaron 2-0 al Alianza el sábado 29 de noviembre, para proclamarse campeones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Con este triunfo, Plaza firmó un doblete histórico, tras haber conquistado también el Torneo Apertura 2025. Además, llegó a nueve títulos en su palmarés, igualando al San Francisco y quedando solo por detrás del Árabe Unido (16) y del Tauro (17).

    Plaza Amador no decepcionó y dominó con claridad un partido exigente ante un Alianza combativo, que mostró una gran entrega y una propuesta firme del técnico Jair Palacios, quien volvió a llevar a los verdolagas a otra final.

    “La directiva de Plaza creyó cuando las cosas no estuvieron bien. Aquí estoy regalándole otro título a mi Dios y al Plaza Amador. Perdí dos y ahora le doy dos”, expresó Méndez, visiblemente emocionado tras conquistar su segundo título consecutivo.

    “Mis respetos al profe Palacios. Es un técnico difícil, no es fácil. Hoy nos sorprendió y con los cambios que hice al final, nos dieron ese empuje.”

    El marcador se abrió temprano, a los 15 minutos, con un golazo de cabeza de Jorlián Sánchez, quien se elevó para conectar un excelente centro de Yoameth Murillo.

    Plaza Amador: bicampeonato y una final inolvidable en el estadio Rommel Fernández
    Jorlián Sánchez celebra un gol este sábado, en la final de la Liga Panameña entre Plaza Amador y Alianza FC. EFE/ Eliecer Aizprúa Banfield

    El 2-0 definitivo llegó tras una jugada colectiva de alta calidad, en la que se combinaron Abdul Knight, Alberto Quintero y José Murillo, quien quedó mano a mano frente al guardameta y definió con autoridad.

    Plaza Amador: bicampeonato y una final inolvidable en el estadio Rommel Fernández
    Jose Murillo marcó el segundo gol de Plaza Amador. EFE/ Eliecer Aizprúa Banfield

    Una de las voces más experimentadas del vestuario, Alberto Negrito Quintero, resaltó el trabajo colectivo y el compromiso de todas las áreas del club para volver a coronarse en el balompié istmeño.

    “Hemos trabajado de buena manera. Una directiva que ha puesto todo para que el club esté en lo más alto. También el cuerpo técnico y jugadores, pero sobre todo la afición, que siempre ha creído en este grupo. Hicimos méritos para ganarla”, mencionó Quintero, quien viene de lograr la clasificación a la Copa del Mundo con la selección de Panamá.

    Plaza Amador: bicampeonato y una final inolvidable en el estadio Rommel Fernández
    Alberto Quintero (i) y Jorlian Sánchez de Plaza Amador festejan el primer tanto del juego. EFE

    “Alianza es un equipo duro, no se tiene que reprochar nada. Alguien debía ganar y en esta ocasión nos tocó a nosotros. Somos bicampeones y nos tocó”, finalizó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


